كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد تفاصيل خلافها الطويل مع الفنانة نادية الجندي، الذي استمر نحو 20 عاماً، مشيرةً إلى أن تدخل أشخاص مقربين منهما ونقل معلومات غير صحيحة كان وراء توتر العلاقة، قبل أن تنتهي الأزمة وتتحول علاقتهما إلى صداقة، كما تحدثت عن خلافها القديم مع الفنان حسين فهمي، وموقفها من العودة إلى الإنتاج السينمائي.

أخبار مغلوطة

وقالت عبيد خلال استضافتها في برنامج «لمن يهمه الفن»، الذي تقدمه الإعلامية أميرة نور عبر إذاعة نغم إف إم، «كان في شخص قريب مني ومن نادية الجندي، وتوفي لاحقاً، نقل أخباراً مغلوطة تسببت في الخلاف بيننا، من بينها اتهامها بالوقوف وراء سحب فيلم خمسة باب من دور العرض، وهو ما أثر فيّ نفسياً».

وأوضحت أن حقيقة الواقعة اتضحت بعدما سُئل الفنان عادل إمام عن أسباب رفع الفيلم خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية هالة سرحان، فأكد أنه أول فيلم يُسحب من دور العرض بأمر قضائي؛ ما نفى مسؤولية الجندي عن الأمر.

وأكدت أن علاقتها بنادية الجندي أصبحت جيدة حالياً، مع وجود رغبة في التعاون الفني بينهما.

الخلاف مع حسين فهمي

وتطرقت نبيلة عبيد إلى أزمتها مع حسين فهمي بسبب ترتيب الأسماء والصور على ملصق فيلم «قصاقيص العشاق» في 2003، مؤكدة أنها لم تكن وراء المشكلة، وأن معلومات غير صحيحة نُقلت إليه بشأن طلبها وضع الأسماء والصور بطريقة معينة.

وأضافت تواصلت معه لاحقاً وشرحت له حقيقة ما حدث، لاسيما وأن الخلاف وقع بعدما اعترض فهمي على الملصق الذي ظهر بصورة مختلفة عن النسخة المعتمدة رقابياً، معتبراً أن مساحة صورته لا تتناسب مع مكانته الفنية، قبل أن يتصالحا لاحقاً خلال لقاء جمعهما على متن طائرة.

العودة إلى الإنتاج

واستبعدت نبيلة عبيد العودة إلى الإنتاج السينمائي، قائلة: «لا يمكن، مستحيل أنا أنتجت وخسرت»، رغم اعتزازها بالأفلام التي قدمتها، ومنها «وسقطت في بحر العسل» و«أرجوك أعطني هذا الدواء».

وأوضحت أنها كانت تختار الروايات التي تفضلها وتشتري حقوقها، ثم تعرضها على المنتجين، دون أن يكون الربح المادي هدفها الأساسي.

كما أعربت عن دهشتها من ارتفاع أجور الفنانين حالياً، مقارنة بأجور جيلها التي تراوحت، بحسب قولها، بين ألف وألفي جنيه في ذروة نجاحهم.