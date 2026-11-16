كشف الفنان الكويتي شهاب جوهر تعرضه لتهديدات عبر اتصالات هاتفية من أرقام مجهولة، مشيراً إلى أن أحد المتصلين هدده بإيذائه، في واقعة أثارت غضب زوجته الفنانة إلهام الفضالة، التي عبّرت عن استيائها وقلقها عليه.

تهديدات مجهولة

ونشر جوهر مقطع فيديو عبر حسابه على «سناب شات»، تحدث فيه عن تلقيه اتصالاً من رقم مخفي تضمن تهديده، معرباً عن رفضه هذا الأسلوب، وداعياً من يقف وراء تلك الاتصالات إلى مواجهته بدلاً من الاختباء خلف أرقام مجهولة.

وقال الفنان الكويتي: «يتصلون فيني من أرقام مخفية ويهددوني واجهوني» وسبق ذلك نشر إلهام الفضالة رسالة عبر حسابها على «سناب شات»، كشفت فيها عن غضبها من الاتصال الذي تلقاه زوجها أثناء وجودهما معاً في أحد الأسواق للتسوق.

قلق ودعاء

وعبّرت عن تأثرها بالموقف، موضحة أن المكالمة أفسدت الأجواء التي كانت تعيشها مع زوجها، وعكست رسالة الفضالة حالة القلق التي انتابتها عقب الواقعة، إذ عبّرت عن مخاوفها على زوجها، واكتفت بالدعاء وطلب الحماية له من الأشخاص الذين أشارت إلى تورطهم في التهديدات.