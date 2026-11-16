في تحرك فرنسي لحشد موقف أوروبي ضد إيران على خلفية هجوم سيبراني تعرضت له خلال الفترة الأخيرة ضرب الثلاجات في مئات المتاجر، أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو أن باريس ستقدم أدلة إلى وزراء الاتحاد الأوروبي بشأن الهجوم، لفرض عقوبات جديدة.



وقال بارو لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم (الإثنين)، إن بلاده ستعرض الأدلة المتعلقة بالهجوم المنسوب إلى الحرس الثوري الإيراني. وأكد أن باريس تسعى إلى إعداد قائمة بأسماء أفراد وكيانات جديدة لفرض عقوبات عليها خلال شهر، وفق ما نقلت عنه «رويترز».



من جهته، رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاتهامات الفرنسية، ووصفها بأنها "بلا أساس"، معتبراً أنها محاولة للتغطية على أوجه قصور تقنية في الأنظمة الفرنسية. وقال خلال مؤتمر صحفي في طهران إن على السلطات الفرنسية معالجة الثغرات الأمنية في بنيتها التحتية بدلاً من توجيه الاتهامات إلى طهران. وأشار إلى أن شركة متخصصة في الأمن السيبراني مقرها إسرائيل كانت قد حذرت، قبل خمسة أو ستة أشهر، من وجود ثغرات في الأنظمة الفرنسية التي تعرضت للهجوم.



اتهام الحرس الثوري الإيراني



وكانت باريس أعلنت في 10 نوفمبر الحالي، مسؤولية وحدة "شهيد كاوه" التابعة لمنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع السيبراني في الحرس الثوري الإيراني عن الهجوم الذي استهدف أنظمة التحكم في التبريد بأكثر من 700 موقع تجاري في فرنسا، خلال ليلة 11 إلى 12 أكتوبر. وقالت السلطات الفرنسية إن الهجوم تسبب في أضرار مادية كبيرة، وإتلاف مواد غذائية تقدر قيمتها بعشرات ملايين اليورو، فضلاً عن اندلاع حرائق، واعتبرته أول حملة تخريب سيبراني هجومية من هذا النوع على الأراضي الفرنسية.



اضطرابات في أنظمة التبريد



ولم تقتصر الهجمات السيبرانية التي شهدتها أوروبا على الواقعة الفرنسية، إذ تعرضت أنظمة التبريد في متاجر بدول أوروبية عدة لاضطرابات متشابهة مطلع نوفمبر، شملت بلجيكا والسويد وإستونيا وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال، وفق ما نقلته «رويترز». وأدت الحوادث إلى ارتفاع درجات الحرارة في وحدات التبريد والتجميد، ما دفع متاجر إلى التخلص من كميات من الأغذية، بينما أعلنت شركات تجزئة في بلجيكا والسويد وإيرلندا والبرتغال عن تأثر عدد من فروعها.



وفي فرنسا، امتدت الهجمات إلى قطاع الخدمات الصحية، بعدما استهدف اختراق إلكتروني أنظمة مراقبة والتحكم في غرف التخزين المبردة بثلاثة مراكز إقليمية تابعة للمؤسسة الفرنسية للدم.



موجات من التهديدات الأمنية



وبالتوازي مع الهجمات على البنية التحتية الرقمية، شهدت دول أوروبية موجة من التهديدات الأمنية، بينها بلاغات كاذبة عن وجود قنابل على متن طائرات تجارية، تسببت في تفعيل إجراءات الطوارئ وتحويل مسارات رحلات وإخلاء طائرات لإجراء عمليات تفتيش.



وتلقت آلاف المدارس في إيطاليا رسائل تهديد، ما استدعى تحركات أمنية وفحوصاً احترازية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الهجمات والتهديدات التي تستهدف تعطيل الخدمات العامة وإثارة القلق بين السكان.