في أعلى مؤشر يومي من نوعه منذ اندلاع الحرب، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض وتدمير نحو 2049 مسيرة أوكرانية خلال آخر 24 ساعة.



وسجلت منظومات الدفاع الجوي الروسية في وقت سابق ما يمكن اعتباره رقماً قياسياً في عدد المسيرات الأوكرانية التي تم اعتراضها وتدميرها. وتمكن الدفاع الجوي الروسي في العشرين من سبتمبر الماضي، من تسجيل رقم قياسي في الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تم اعتراضها، حيث نجح في اعتراض وتدمير 1951 طائرة مسيرة.



ووفقاً لوزارة الدفاع، تجاوز إجمالي المسيرات الأوكرانية التي دمرت منذ بداية النزاع 290 ألف طائرة، وفقاً لما ذكره موقع روسيا اليوم. وكانت الوزارة أعلنت، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت وأسقطت خلال الليل 1336 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة، بينها منطقة موسكو، وفوق البحر الأسود وبحر آزوف.



وكانت أوكرانيا أعلنت أنها قصفت الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم. وكتب المسؤول المحلي سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام "قصف العدو جسر القرم. بسبب ذلك، ستكون حركة السيارات محدودة عليه حتى منتصف النهار على الأرجح".



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن منظومات الدفاع الجوي الروسية تعمل بفاعلية كبيرة، لكن لا يمكن لأي منظومة ضمان حماية المنشآت بنسبة 100% في مواجهة هجمات مكثفة بهذا الحجم.



ووصف الأضرار التي لحقت بجسر القرم جراء الهجوم الأوكراني بأنها "طفيفة"، وقال إن تقييم الأضرار لا يزال جارياً، فيما تستمر حركة المرور عبر الجسر.



ويُعد جسر القرم أحد أبرز خطوط النقل التي تربط روسيا بشبه الجزيرة، ويستخدم لنقل الركاب والبضائع، فضلاً عن أهميته اللوجستية بالنسبة لموسكو. وافتُتح الجسر البري عام 2018، بعد أربع سنوات من ضم روسيا شبه جزيرة القرم، الذي لا تعترف به أوكرانيا ومعظم المجتمع الدولي. وسبق أن تعرض الجسر لهجمات خلال الحرب الروسية الأوكرانية، أبرزها انفجار في أكتوبر 2022، وهجوم آخر في يوليو 2023، تسببا في أضرار وتعطيل حركة المرور.