يعود قائد الهلال سالم الدوسري للمشاركة مع فريقه أمام نيفتشي الأوزبكي (الإثنين) القادم، الساعة 4:45 عصراً، على استاد الاستقلال فيرجانا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، بعد اكتمال جاهزيته البدنية والفنية.

وكان الدوسري تعرض لآلام في الركبة غاب على إثرها عن مواجهة الفتح التي أقيمت (السبت) 31 أكتوبر الماضي على ملعب المملكة أرينا بالرياض، التي انتهت لصالح الزعيم بنتيجة 0/2 في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وعن لقاء شباب الأهلي الإماراتي (الثلاثاء) الثالث من نوفمبر الجاري، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، والذي انتهى بفوز الفريق الهلالي بنتيجة 0/2 بالجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.

هذا ويحتل الهلال المركز الثاني في مجموعة «أندية الغرب» برصيد تسع نقاط في البطولة الآسيوية.