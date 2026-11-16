أكد الفنان المصري أحمد حلمي، عدم انشغاله بترتيب أفلامه في شباك التذاكر أو المنافسة على لقب «نمبر وان»، مشيراً إلى تخلصه من هذا العبء منذ أكثر من 10 أعوام، وأصبح تركيزه منصباً على قيمة العمل الذي يقدمه.

الحصان الرابح

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن الفنان في بداية مشواره يهتم عادة بأن يكون رقم واحد والحصان الرابح، لكن مع مرور الوقت يدرك أن النجاح والتقدم لا يُقاسان بحجم الإيرادات أو ترتيب الفيلم، بل بقيمة التجربة الفنية نفسها.

وأضاف بعض الأعمال قد لا تحقق إيرادات كبيرة في دور العرض، لكنها تنجح لاحقاً عند عرضها عبر المنصات الرقمية، ما عزز قناعتي بأن تقييم العمل لا يتوقف عند شباك التذاكر.

حدوتة

وعن فيلمه الجديد «حدوتة»، رفض حلمي وضعه في تصنيف سينمائي محدد، معرباً عن عدم تفضيله تصنيف الأفلام أو عقد مقارنات بينها وبين أعمال أخرى، مؤكداً حرصه على تقديم أفلام مختلفة عن تجاربه السابقة، مشيراً إلى أن «حدوتة» يمكن اختصار فكرته في عنوان عام هو «التصالح مع النفس»، إذ ترصد الشخصية رحلة مواجهة الصعاب ومقاومتها وتجاوزها.