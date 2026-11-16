يواجه القائمون على مسلسل القصة الكاملة أزمة قانونية حادة بعدما رفع أهالي قرية شمس الدين دعاوى قانونية تطالب بالتعويض ووقف عرض حكاية «بني مزار» بتهمة التشهير وتشويه الحقائق.

بني مزار

تحولت الدراما التشويقية إلى أزمة مجتمعية وقانونية عاصفة، بعدما قرر صناع مسلسل القصة الكاملة، وتحديداً في حكاية «ما لم يُحكَ عن بني مزار»، فتح ملف جريمة غامضة مرّ عليها أكثر من عقدين.

وبدلاً من أن يمر العمل كتوثيق درامي ناجح، وجد أهالي قرية شمس الدين التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، أنفسهم في قلب عاصفة من الجدل، ليقرروا نقل المعركة من الشاشات إلى ساحات القضاء، مطالبين برد الاعتبار والتعويض المادي والأدبي جراء ما اعتبروه تشويهاً لتاريخهم ورموز قريتهم.

سحر وشعوذة

وأقام عدد من أهالي قرية شمس الدين دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة ضد صناع مسلسل «القصة الكاملة» المعروض عبر إحدى المنصات المدفوعة واستند الأهالي إلى اتهام صريح للعمل بتصوير القرية كبؤرة لأعمال السحر والشعوذة، وهو ما وصفوه بمخالفة قاطعة للحقيقة ألحقت أضراراً جسيمة بسمعة الأهالي وأثارت استياءهم العميق.

ولم يقتصر الاعتراض على الصورة العامة، بل امتد لاتهام صناع العمل بتعمد تشويه صورة أحد رموز القرية، بزعم أن الشخصية المستوحاة منه قُدمت بصورة «مهينة» ومناقضة لمكانته الاجتماعية والعلمية الرفيعة، ما يعد تشهيراً مباشراً وإساءة واضحة لسمعته وفق المدعين.

شهادات الأسر

حملت شهادات أهالي الضحايا ألماً إنسانياً عميقاً يرفض الاستثمار الدرامي لمأساتهم، ففي تصريحات إعلامية، فند أفراد من العائلات المكلومة تفاصيل ادعوا عدم دقتها؛ من أبرزها قضية «الحمام المذبوح»، حيث أوضح محمد يحيى الذي فقد والديه وشقيقيه في المجزرة، أن الحمام لم يكن متواجداً في المنازل الثلاثة كما صوّر المسلسل، بل في منزل والده فقط.

كما نفى الأهالي مشاهد «الأعضاء المبتورة»، مؤكدين أن أي أعضاء لم تُستخرج من بطون الضحايا وفقاً لمعايناتهم للواقعة.

وأما البعد النفسي فكان الأشدّ قسوة، إذ كشفت أمل سيد محمود التي فقدت أربعة من أفراد أسرتها، كيف قاومت لسنوات إخفاء تفاصيل الجريمة عن أطفالها لحمايتهم لكن عرض المسلسل، واستخدام الأسماء الحقيقية وتصوير مأسوية الأحداث (كمشهد وفاة طفل بسكتة قلبية متأثراً بالصدمة النفسية)، أعاد الرعب إلى قلوب الأطفال وجعلهم يعيشون الذعر من جديد.

تصدر الترند

تصدرت الحلقة الأولى من ما لم يُحكَ عن بني مزار الترند، وجسد خلالها الفنان أحمد عبد الوهاب شخصية النقيب أكرم العزازي الذي قاد تحقيقات معقدة في مقتل عشرة أشخاص دون آثار عنف واضحة أو العثور على سلاح الجريمة، مع إقحام فرضيات السحر والتنقيب عن الآثار، وهو ما رفضه الأهالي بشكل قاطع.