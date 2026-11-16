ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، بمقدار 6.14 نقاط، ليصل إلى مستوى 10,264.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.6 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 211 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 184 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، ورؤوم، وهرفي للأغذية، والدواء، والوطنية للتعليم، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسلاك، وكيمانول، والاتحاد، وتهامة، وصالح الراشد الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.63% و9.62%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وأنابيب، ومهارة، والكيميائية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ورؤوم، والأهلي، والإنماء، هي الأكثر نشاطاً في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم منخفضاً بمقدار 95.44 نقطة، ليصل إلى مستوى 21900.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.5 مليون سهم.