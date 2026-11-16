يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى آسيا هذا الأسبوع، في زيارة تأتي وسط تداعيات انتكاسة انتخابية قاسية لحزبه الجمهوري، وتصاعد اتهامات مرتبطة بالتجسس الصيني، ما يرفع من أهمية لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين ملفات خلافية معقدة تتجاوز التجارة إلى التكنولوجيا والأمن والنفوذ الجيوسياسي.

وبحسب الترتيبات المعلنة، يبدأ ترمب جولته بزيارة العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث يعقد اجتماعات الثلاثاء مع قادة دول جنوب شرق آسيا وعدد من المسؤولين الإقليميين، قبل أن يتوجه إلى مدينة شينزن الصينية للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، حيث يلتقي شي جين بينغ، وسط ترقب لمحادثات ثلاثية تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي القمة في ظل هدنة تجارية هشة بين الولايات المتحدة والصين، جرى تمديدها حتى مطلع العام المقبل، إلى جانب ترتيبات لعقد محادثات جديدة بين ترمب وشي خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في ميامي خلال ديسمبر المقبل.

وكان محللون قد توقعوا في البداية أن يكون اجتماع شينزن محدود المخاطر السياسية والاقتصادية، إلا أن التطورات الداخلية في الولايات المتحدة والجدل المتصاعد بشأن شبهات التجسس الصيني أضفت أبعاداً أكثر تعقيداً على اللقاء.

انتكاسة انتخابية وملف تجسس يربكان الحسابات

وتلقى الحزب الجمهوري ضربة انتخابية في انتخابات التجديد النصفي التي شهدتها الولايات المتحدة هذا الشهر، فيما تواجه إدارة ترمب انتقادات بشأن تعاملها مع معلومات استخباراتية تتعلق بشبهات ارتباط جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» وأحد الشخصيات التي تربطها علاقات وثيقة بترمب، بعلاقة عاطفية مزعومة مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بأجهزة تجسس صينية.

كما تتضمن القضية اتهامات بتحويل رقائق إلكترونية خاضعة لقيود التصدير الأمريكية إلى عملاء في الصين، وهو ما أثار مخاوف من تشديد القيود المفروضة على وصول بكين إلى التكنولوجيا المتقدمة.

وكانت واشنطن قد وجهت بالفعل رسائل إلى بكين قبل القمة، مطالبة إياها بالالتزام بالتعهدات التي قطعتها بموجب الهدنة التجارية التي توصل إليها ترمب وشي قبل عام.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إلى تنامي التوافق داخل الكونغرس بشأن فرض قيود إضافية على وصول الصين إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة، وسط توقعات بأن يضغط الديمقراطيون بقوة في هذا الملف مع توليهم أغلبيتي مجلسي النواب والشيوخ في يناير المقبل.

في المقابل، رفضت الصين الاتهامات الأمريكية، معتبرة أن واشنطن اختلقت رواية التجسس لتبرير فرض حصار تكنولوجي عليها.

وحذر مدير معهد الدراسات الدولية بجامعة نانجينغ،تشو فنغ،من أن تداعيات القضية قد تسرّع انفصال قطاع الذكاء الاصطناعي بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، حتى في الوقت الذي تسعيان فيه إلى التعاون للحد من مخاطر هذه التكنولوجيا.

ومع ذلك، استبعد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن يطرح ترمب اتهامات التجسس بصورة مباشرة خلال لقائه مع شي، مؤكداً أن قضية إنفيديا لا يُفترض أن يكون لها تأثير جوهري على الزيارة.

إرث ترمب السياسي.. اتفاقات نووية وتقارب مع كوريا الشمالية

وبعيداً عن فتح جبهات خلاف جديدة مع الصين، قد يركز ترمب على تحقيق إنجازات سياسية تعزز إرثه الرئاسي، من خلال السعي إلى تفاهمات بشأن نزع السلاح النووي مع بكين وموسكو، أو التمهيد لعقد لقاء جديد مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويرى ترمب أن القمة غير المسبوقة التي قد تجمعه بشي وبوتين يمكن أن تفتح الباب أمام تحرك في ملف الحد من التسلح النووي، غير أن محللين صينيين يستبعدون قبول بكين الدخول في مثل هذه الترتيبات، نظراً إلى امتلاكها ترسانة نووية أصغر بكثير مقارنة بالولايات المتحدة وروسيا.

كما قد يسعى الرئيس الأمريكي إلى الاستفادة من علاقات شي وبوتين الوثيقة بكيم جونغ أون، من أجل تهيئة الظروف لعقد اجتماع مستقبلي معه.

وقال فيكتور تشا، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة، إن ترمب سيكون معنياً ببناء إرث سياسي خلال المرحلة المتبقية من رئاسته، مشيراً إلى أن الدبلوماسية المتعلقة بكوريا الشمالية تمثل أحد الملفات التي استحوذت على اهتمامه خلال فترتيه الرئاسيتين.

وأثارت فكرة عقد اجتماع ثلاثي بين ترمب وشي وبوتين مقارنات تاريخية، خصوصاً في روسيا، مع مؤتمر يالطا عام 1945، الذي جمع الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي، وأسهم في تحديد مناطق النفوذ وترتيبات النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

وتثير هذه المقارنة مخاوف خاصة في أوكرانيا، التي تخوض حرباً مستمرة مع روسيا منذ أربع سنوات، وسط ترجيحات بعدم طرح الملف الأوكراني خلال اللقاء المرتقب، وفقاً للمسؤول الأمريكي.

تايوان والرقائق الإلكترونية.. أوراق الضغط الصينية

في المقابل، قد يسعى الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى استثمار تراجع الموقف السياسي لترمب بعد الانتكاسة الانتخابية التي تعرض لها الجمهوريون، لتحقيق مكاسب في الملفات العالقة بين البلدين.

وتتصدر قائمة الأولويات الصينية مسألة منع واشنطن من الموافقة على صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار، في ظل اعتبار بكين الجزيرة جزءاً من أراضيها ورفضها أي دعم عسكري أمريكي لها.

وكان ترمب قد أشار إلى احتفاظه بصفقة الأسلحة باعتبارها ورقة تفاوضية يمكن استخدامها في المحادثات مع الصين.

وفي هذا السياق، تبرز مخاوف صينية من أن يكون أي رئيس أمريكي مقبل أكثر تشدداً، سواء كان من الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، لا سيما أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أثار خلافات متكررة مع بكين بسبب قضايا حقوق الإنسان وتعهداته بالدفاع عن تايوان في حال تعرضها لهجوم صيني.

كما يُنظر إلى عدد من الأسماء الجمهورية المحتملة لخلافة ترمب، ومن بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، باعتبارهم أكثر تشدداً تجاه الصين.

هدنة تجارية هشة ومخاوف من اضطراب الأسواق العالمية

ورغم تصاعد الخلافات بين واشنطن وبكين، لا يبدو أن أياً من الطرفين يرغب في إشعال مواجهة تجارية جديدة، بعدما هددت الحرب التجارية السابقة بإلحاق أضرار واسعة بالاقتصاد العالمي والأسواق المالية.