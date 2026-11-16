كثّفت القوات المسلحة اليمنية عملياتها العسكرية في مختلف جبهات القتال، ضمن عملية «فجر اليمن»، منفذة 661 عملية استهداف خلال الساعات الماضية، أسفرت عن تحييد 173 من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب 71 آلية ومعدة عسكرية، إلى جانب ضرب مراكز قيادة وسيطرة وتحصينات ومواقع مراقبة تابعة للمليشيا.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، اليوم (الإثنين)، إن العمليات نُفذت بإسناد من المقاومة الشعبية، وشملت 15 غارة جوية، و526 ضربة بمدفعية الميدان، و53 عملية بالطيران المسيّر، و67 ضربة بالراجمات، مستهدفة مواقع المليشيا وتجمعاتها وتحركاتها ومصادر نيرانها ووسائلها القتالية.



وأوضح أن الضربات ألحقت خسائر بشرية ومادية بالمليشيا، واستهدفت مراكز قيادة وسيطرة متقدمة ونقاط مراقبة وتحصينات عسكرية، في إطار العمليات التعرضية التي تنفذها القوات المسلحة للتعامل مع التهديدات والتحركات الحوثية على امتداد الجبهات.



وفي محافظة تعز، قال النزيلي: تواصل القوات المسلحة والمقاومة الشعبية استهداف مواقع المليشيا وتجمعاتها والتعامل مع تحركاتها، فيما تخوض الوحدات العسكرية في جبهات مأرب والجوف مواجهات مستمرة، وتتصدى لمصادر التهديد والتحركات الحوثية.



وعلى امتداد الجبهة الجنوبية، أشار المتحدث باسم القوات المسلحة إلى أن مختلف تشكيلات القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها القتالية وفقاً لتطورات الميدان، في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى تقويض قدرات المليشيا ومنع تحركاتها.



وأكد النزيلي أن إنهاء خطر مليشيا الحوثي الإرهابية وحماية الشعب اليمني ومقدراته يمثلان أولوية وطنية، مشدداً على استمرار العمليات العسكرية ضمن «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.