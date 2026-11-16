دعا المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، «حزب الله أن ينزع سلاحه بملء إرادته»، مؤكداً على ضرورة سيادة الدولة على كافة الأراضي في لبنان.



وأعرب والتز من بيروت بعد لقاء رئيس البرلمان نبيه بري، (الإثنين)، عن أمله بأن يسلّم حزب الله سلاحه طوعاً، مشيراً إلى أنه «لا توجد دولة حول العالم فيها جيشان». وقال «أعتقد أن الرسالة يجب أن تكون واضحة وجلية، لا بدّ من استعادة السيادة اللبنانية بالكامل، والآلية لتحقيق ذلك ستكون عبر الجيش اللبناني». وأكد أنه يقدر جهد كلّ عسكريّ لبناني، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تتطلّع لمساعدة المؤسسات الأمنية اللبنانية.



ورداً على سؤال حول سبب عدم مقابلته قائد الجيش العماد ردولف هيكل، قال والتز إنه يزور لبنان بصفة دبلوماسية، لذا تقتصر لقاءاته على المسؤولين السياسيين.



وفي ما يتعلق بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فاعتبر أنها كلّفت الكثير من الأموال في السنوات الـ 20 الماضية، مردفاً «يجب إصلاح هذا الأمر».



وقال والتز إن القرار 1701 الذي أنهى حرباً سابقة بين حزب الله وإسرائيل صيف 2006، شكل الأساس لتفويض قوات اليونيفيل بعدما نصّ على تعزيز انتشارها في جنوب البلاد. ونتوقع استمرار ذلك مع إدخال بعض التعديلات والتحديثات عليه بالطبع.



وشملت لقاءات والتز في بيروت رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف وسلام، وزار مقر قوات اليونيفيل في الناقورة.



وطرحت الولايات المتحدة استبدال اليونيفيل بهيئة تضم أقل من 100 مراقب من دول مختلفة، يتم تكليفها بقرار دولي صادر عن الأمم المتحدة يلحظ أيضاً «اتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل.



إلا أن لبنان يخشى حدوث فراغ أمني في وقت تواصل إسرائيل شنّ ضربات وتنفيذ عمليات تفجير رغم سريان وقف لإطلاق النار مع حزب الله.



وطلبت بيروت أن تواصل قوات اليونيفيل عملها من تسيير دوريات وإعداد تقارير بينما تعدّ لعملية الانسحاب بعد 31 ديسمبر 2026، بعدما تعذّر تمديد تفويضها. إذ عارضت الولايات المتحدة في مجلس الأمن تمديد تفويض اليونيفيل المنتشرة منذ العام 1978 في الجنوب حيث تعمل كقوة فصل بين لبنان وإسرائيل.