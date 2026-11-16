تتجه الأنظار إلى المواجهة الودية التي تجمع منتخبنا السعودي بنظيره الأوزبكي في العاصمة القطرية الدوحة، في اختبار فني جديد للمدرب اليوناني جورجيوس دونيس، الذي يسعى إلى استثمار هذه المواجهة لقياس جاهزية الأخضر والوقوف على مستوى الانسجام بين خطوطه الثلاثة، وبعد الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2، يدخل الأخضر اللقاء بطموحات أكبر، ليس من أجل إضافة انتصار جديد إلى سجله فحسب، بل لتأكيد أن الأخضر يمتلك القدرة على تقديم أداء متوازن أمام المنتخبات الآسيوية القوية.



(الدفاع)..اختبار التركيز والانضباط.



سيكون خط الدفاع أمام اختبار حقيقي في مواجهة السرعة والقوة البدنية التي يتميز بها المنتخب الأوزبكي. وهنا تظهر أهمية التنظيم الدفاعي والتغطية المتبادلة بين قلبي الدفاع والأظهرة، مع ضرورة الحد من المساحات التي قد يستغلها المنافس في الهجمات المرتدة ويبحث دونيس عن دفاع أكثر ثباتاً وقدرة على التعامل مع الكرات العرضية والتحولات السريعة، وهي عناصر لا تقل أهمية عن التسجيل وتحقيق الانتصارات.



(الوسط)..معركة السيطرة وصناعة التفوق.



ربما تكون منطقة الوسط هي العنوان الأبرز للمواجهة، فالفريق الذي ينجح في فرض إيقاعه والاستحواذ على الكرة سيملك أفضلية كبيرة في إدارة المباراة، ويمتلك الأخضر عناصر قادرة على صناعة الفارق من خلال التمرير والتحرك والضغط، لكن المطلوب هو تحويل السيطرة إلى فرص حقيقية، مع المحافظة على التوازن بين الواجبات الدفاعية والهجومية، وهنا يأتي دور دونيس في اختيار التركيبة المناسبة التي تمنح المنتخب القدرة على التحكم في نسق اللعب وعدم السماح لأوزبكستان بفرض أسلوبها.



(الهجوم)..هل يستمر التألق؟



بعد تسجيل الأخضر ثلاثة أهداف أمام كوريا الجنوبية فقد منحت هجوم منتخبنا دفعة معنوية مهمة، لكن مواجهة أوزبكستان تحتاج إلى فاعلية أكبر أمام المرمى واستثمار الفرص المتاحة، ويملك دونيس خيارات هجومية متعددة، الأمر الذي يمنحه فرصة تجربة أكثر من طريقة في الوصول إلى مرمى المنافس، سواء عبر الاختراق من الأطراف أو اللعب في العمق أو الاستفادة من الكرات الثابتة.



(دونيس)..اختبار يتجاوز النتيجة



الأهمية الحقيقية لهذه المباراة لا تتوقف عند الفوز أو التعادل، بل تمتد إلى قدرة دونيس على اكتشاف نقاط القوة ومعالجة مواطن الخلل قبل الاستحقاقات المقبلة، فالمباريات الودية ليست مجرد مواجهات لتسجيل النتائج، وإنما فرصة لبناء منتخب أكثر تماسكاً، وتوسيع قاعدة الخيارات، ومنح اللاعبين الثقة والمسؤولية، ومباراة أوزبكستان ليست مجرد محطة ودية في معسكر الدوحة، بل اختبار يكشف مدى تطور الأخضر في خطوطه الثلاثة، فهل ينجح دونيس في تأكيد تفوق الأخضر دفاعياً ووسطاً وهجوماً، ويخرج بانتصار ثانٍ يمنح الجماهير مزيداً من الاطمئنان.



(المواجهات)



تشير نتائج آخر ثلاث مواجهات بين المنتخبين إلى تفوق الأخضر بفوزين مقابل فوز أوزبكي. 2015: أوزبكستان 3-1 السعودية.



2019: أوزبكستان 2-3 السعودية .



2021: السعودية 3-0 أوزبكستان