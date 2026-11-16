واجه عملاء عدد من أكبر البنوك الأمريكية، اليوم (الإثنين)، صعوبات في الوصول إلى حساباتهم المصرفية واستخدام بعض الخدمات الإلكترونية، وسط بلاغات عن اضطرابات تقنية طالت مؤسسات مالية كبرى، من بينها «جي بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أمريكا» و«ويلز فارغو» و«يو إس بنك».

وأظهرت بيانات موقع «داون ديتكتور» (Downdetector)، المتخصص في تتبع أعطال الخدمات الإلكترونية، ارتفاع بلاغات المستخدمين بشأن مشكلات في الخدمات المصرفية لدى البنوك الأربعة، فيما تحدث بعض العملاء عن صعوبات في الوصول إلى حساباتهم أو إتمام معاملاتهم.

«جي بي مورغان» يكشف طبيعة المشكلة

وأوضح بنك «جي بي مورغان تشيس» أن خللاً تقنياً تسبب في تأخر تنفيذ بعض المعاملات المصرفية، مؤكداً أن العملاء لا يزال بإمكانهم الوصول إلى حساباتهم وأموالهم.

وأشار البنك إلى أنه يعمل على معالجة المشكلة وإعادة الخدمات المتأثرة إلى وضعها الطبيعي، فيما ظهرت لبعض المستخدمين رسائل تفيد بعدم توفر خدمات معينة مؤقتاً، مع مطالبتهم بإعادة المحاولة لاحقاً.

هل تعرضت البنوك لهجوم إلكتروني؟

وفي ظل تزامن البلاغات لدى عدة بنوك، أثيرت تساؤلات بشأن احتمال تعرض المؤسسات المالية لهجوم إلكتروني.

لكن شبكة «سي إن بي سي» نقلت عن مصدر مطلع عدم وجود مؤشرات على تورط جهات خبيثة في المشكلة التقنية التي واجهها «جي بي مورغان تشيس».

كما لم تظهر أدلة على وجود خلل برمجي مشترك تسبب في اضطرابات متزامنة لدى البنوك المتضررة.

اضطرابات تشمل خدمات تحويل الأموال

وشملت بلاغات المستخدمين أيضاً مشكلات مرتبطة بخدمة تحويل الأموال الإلكترونية «زيل» (Zelle)، التي تُستخدم على نطاق واسع لإرسال الأموال واستقبالها بين الحسابات المصرفية الأمريكية.

ولم تتضح بعد الأسباب النهائية للاضطرابات أو نطاق تأثيرها ومدتها لدى جميع المؤسسات التي وردت بشأنها بلاغات.

أعطال جديدة بعد اضطراب خدمات مايكروسوفت

وتأتي هذه المشكلات بعد أيام من عطل واسع أصاب عدداً من خدمات شركة «مايكروسوفت»، الجمعة الماضي، واستمر ساعات، وأثر في خدمات من بينها «أوتلوك» و«تيمز» و«كوبايلوت».

ولم تعلن الجهات المعنية وجود صلة مؤكدة بين العطلين، فيما تواصل المؤسسات المصرفية التعامل مع المشكلات التقنية التي أبلغ عنها العملاء.