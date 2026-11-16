ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 على مقياس ريختر اليوم، قبالة السواحل الليبية.

وأفاد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في بيان، أن المحطة المتنقلة التابعة لفرع المركز لعلوم الأرض والزلازل بمدينة غريان سجلت مركز الزلزال الذي يقع في منطقة البحر المتوسط على عمق 15 كيلومتراً وعلى بعد 38 كيلومتراً من العاصمة الليبية طرابلس.

وأشار المركز إلى أن الزلزال شعر به سكان المناطق القريبة من السواحل الغربية، دون أن تسجل أي تأثيرات تذكر على المباني.