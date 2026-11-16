كشفت دراسة علمية حديثة عن ارتباط بين عادات القيلولة لدى كبار السن وارتفاع معدلات الوفاة، مشيرة إلى أن النوم لفترات أطول خلال النهار، أو تكرار القيلولة بصورة متزايدة، خصوصاً خلال ساعات الصباح، قد يكون مؤشراً على وجود مشكلات صحية كامنة أو تراجع في الحالة الصحية مع التقدم في العمر.

وأجرى الدراسة باحثون من مؤسستي «ماس جنرال بريغهام» و«مركز راش الطبي الجامعي» في الولايات المتحدة، وشملت 1338 شخصاً من كبار السن، جرى تتبع أنماط نومهم النهاري على مدى فترات وصلت إلى 19 عاماً.

ونُشرت النتائج في مجلة «JAMA Network Open» العلمية، وأظهرت أن مراقبة عادات القيلولة ومدتها وتوقيتها قد تساعد الأطباء في رصد مؤشرات مبكرة لمشكلات صحية لا تظهر أعراضها بوضوح في مراحلها الأولى.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، تشينلو غاو، إن الإفراط في القيلولة خلال مراحل العمر المتقدمة ارتبط في أبحاث سابقة بالتدهور العصبي وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض، إلا أن كثيراً من الدراسات السابقة اعتمدت على تقديرات المشاركين الشخصية لعادات نومهم، ولم تأخذ في الاعتبار تفاصيل مثل توقيت القيلولة وانتظامها ومدتها الفعلية.

وأضافت أن الدراسة الحالية تعد من الأبحاث الأولى التي تربط بين أنماط القيلولة المقاسة بصورة موضوعية ومعدلات الوفاة، مشيرة إلى أن تتبع النوم النهاري قد يحمل قيمة طبية مهمة في اكتشاف بعض الحالات الصحية مبكراً.

لماذا يدرس العلماء القيلولة لدى كبار السن؟

تُعد القيلولة من العادات الشائعة بين كبار السن، إذ تشير التقديرات إلى أن ما بين 20% و60% منهم يحرصون على النوم خلال النهار بصورة منتظمة.

ورغم أن القيلولة القصيرة قد تساعد على استعادة النشاط وتحسين اليقظة والتركيز، فإن الإفراط في النوم النهاري خلال مراحل العمر المتقدمة ارتبط في دراسات سابقة بعدد من المشكلات الصحية.

ولفهم هذه العلاقة بصورة أدق، اعتمد الباحثون على بيانات مشروع «راش للذاكرة والتقدم في العمر»، الذي انطلق عام 1997 في شمال ولاية إلينوي الأمريكية، بهدف دراسة الذاكرة والقدرات الإدراكية والتغيرات العصبية المرتبطة بالتقدم في العمر.

واعتباراً من عام 2005، ارتدى المشاركون أجهزة مراقبة النشاط البدني على المعصم لمدة 10 أيام، لتسجيل فترات الحركة والراحة والنوم خلال اليوم.

واستخدم الباحثون هذه البيانات لتحديد أنماط القيلولة، وقياس مدتها وعدد مرات تكرارها وتوقيتها، إلى جانب رصد الاختلافات اليومية في عادات النوم.

ساعة إضافية من القيلولة ترتبط بزيادة الخطر 13%

وبعد متابعة المشاركين وجمع بيانات امتدت فتراتها إلى 19 عاماً، حلل الباحثون العلاقة بين أنماط القيلولة المسجلة في بداية الدراسة واحتمالات الوفاة لأي سبب خلال سنوات المتابعة.

وأظهرت النتائج أن كبار السن الذين يقضون وقتاً أطول في النوم خلال النهار، أو يكررون القيلولة بمعدلات أعلى، سجلوا معدلات وفاة أكبر مقارنة بغيرهم.

وجاءت أبرز النتائج على النحو التالي:

- مدة القيلولة: ارتبطت كل ساعة إضافية من النوم النهاري يومياً بارتفاع خطر الوفاة بنحو 13%.

- عدد مرات القيلولة: ارتبطت إضافة قيلولة واحدة يومياً بزيادة الخطر بنحو 7%.

- التوقيت الصباحي: سجل الأشخاص الذين ينامون خلال الصباح ارتفاعاً في خطر الوفاة بنحو 30% مقارنة بمن يأخذون قيلولتهم خلال فترة ما بعد الظهر.

- انتظام القيلولة: لم يجد الباحثون ارتباطاً بين عدم انتظام مواعيد القيلولة وارتفاع خطر الوفاة، ما يشير إلى أن تغير توقيت النوم أو مدته من يوم إلى آخر لم يكن في حد ذاته مؤشراً إضافياً على زيادة الخطر.

هل تكشف القيلولة عن أمراض غير مكتشفة؟

وشدد الباحثون على أن نتائج الدراسة لا تعني أن القيلولة تسبب الوفاة أو تؤدي بصورة مباشرة إلى الإصابة بالأمراض، بل إن الإفراط في النوم النهاري قد يكون انعكاساً لمشكلات صحية موجودة بالفعل، أو تغيرات في وظائف الجسم لم يتم تشخيصها بعد.

وقالت غاو إن العلاقة التي توصلت إليها الدراسة ارتباطية وليست سببية، موضحة أن القيلولة المفرطة قد تكون مؤشراً على أمراض كامنة أو حالات مزمنة أو اضطرابات في النوم أو اختلال الساعة البيولوجية للجسم.

وأشارت إلى إمكانية الاستفادة مستقبلاً من الأجهزة القابلة للارتداء، مثل الساعات الذكية وأجهزة تتبع النشاط، لمراقبة أنماط النوم النهاري ورصد التغيرات التي قد تنذر بتراجع الحالة الصحية لدى كبار السن.