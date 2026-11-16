كشفت دراسة علمية حديثة عن دور محتمل لفيتامين C في الحد من تكوّن مركبات كيميائية قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان داخل الجهاز الهضمي، مشيرة إلى أن هذا الفيتامين قد يحد من تفاعلات كيميائية تحدث أثناء عملية الهضم عند تناول الأطعمة المحتوية على النترات والنتريت.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة واترلو الكندية، باستخدام نمذجة رياضية لمحاكاة التفاعلات الكيميائية داخل الجهاز الهضمي، بهدف فهم كيفية تأثير فيتامين C في تكوّن بعض المركبات التي يشتبه في مساهمتها في تطور السرطان.

وتسلط النتائج الضوء على العلاقة المعقدة بين النظام الغذائي والتفاعلات الكيميائية داخل الجسم، وتفتح المجال أمام دراسات مستقبلية تبحث في إمكانية الاستفادة من مضادات الأكسدة للحد من تكوّن المواد الضارة خلال عملية الهضم.

النترات والنتريت.. مركبات موجودة في أطعمة يومية

توجد النترات والنتريت في مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك اللحوم المصنعة والمعالجة، فضلاً عن الخضراوات والفواكه التي قد تحتوي عليها نتيجة امتصاصها من التربة أو المياه.

ورغم أن هذه المركبات تؤدي وظائف مهمة في الجسم، وترتبط ببعض العمليات الحيوية في الدماغ والجهاز القلبي الوعائي، فإنها قد تدخل في تفاعلات كيميائية داخل المعدة تؤدي إلى إنتاج مركبات يحتمل أن تكون ضارة.

ومن أبرز هذه التفاعلات عملية تُعرف باسم «النترزة»، التي يمكن أن تؤدي إلى تكوّن مواد كيميائية يشتبه الباحثون في ارتباط بعضها بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وقال غوردون ماكنيكول، الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه بقسم الرياضيات التطبيقية في جامعة واترلو والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن العلاقة بين هذه المركبات والسرطان تخضع للبحث منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أن نتائج الدراسات السابقة لم تكن متطابقة، موضحاً أن وجود فيتامين C في النظام الغذائي قد يساعد في تفسير بعض هذه الاختلافات.

كيف يمكن لفيتامين C التأثير في التفاعلات الكيميائية؟

ولفهم هذه العلاقة، طور الباحثون نموذجاً رياضياً يحاكي انتقال النترات والنتريت داخل الجسم والتغيرات الكيميائية التي تتعرض لها خلال رحلتها عبر الجهاز الهضمي والدورة الدموية.

وشمل النموذج عدداً من الأنظمة الحيوية المترابطة، من بينها الغدد اللعابية والمعدة والأمعاء الدقيقة وبلازما الدم.

وأظهرت نتائج المحاكاة أن تناول فيتامين C بالتزامن مع الأطعمة المحتوية على النترات والنتريت قد يحد من تكوّن بعض المركبات الناتجة عن تفاعلات النترزة، والتي تثير اهتمام الباحثين بسبب ارتباطها المحتمل بمخاطر السرطان.

وضربت الدراسة مثالاً بالخضراوات الورقية، مثل السبانخ، التي تحتوي بصورة طبيعية على النترات وفيتامين C، إذ تشير نتائج النموذج إلى أن وجود الفيتامين قد يساعد في تقليل التفاعلات الكيميائية المرتبطة بتكوّن المركبات الضارة.

وقد يفسر ذلك جانباً من النتائج التي توصلت إليها بعض الأبحاث الغذائية بشأن الفوائد الصحية المحتملة للخضراوات الغنية بالنترات، مقارنة بمصادر غذائية أخرى تحتوي على هذه المركبات.

هل يساعد تناول فيتامين C بعد الوجبات؟

ولم تقتصر الدراسة على تحليل تأثير فيتامين C الموجود طبيعياً في الأطعمة، بل بحثت أيضاً إمكانية أن تسهم المكملات الغذائية المحتوية عليه في تقليل تكوّن المركبات الناتجة عن تفاعلات النترزة عند تناولها بعد الوجبات.

وأشارت المحاكاة الرياضية إلى أن تناول فيتامين C بعد كل وجبة قد يؤدي إلى انخفاض معتدل في إنتاج هذه المركبات، وهو ما قد يكون مهماً عند تناول أطعمة تحتوي على النترات والنتريت، ومن بينها اللحوم المصنعة.

لكن الباحثين شددوا على أن هذه النتائج لا تزال قائمة على النمذجة الرياضية، ولم تُثبت بعد من خلال تجارب سريرية على البشر.

وبالتالي، لا يمكن اعتبار تناول مكملات فيتامين C بعد الطعام وسيلة مثبتة للوقاية من السرطان، إذ لا تزال هناك حاجة إلى دراسات مخبرية وسريرية لتحديد ما إذا كان الحد من تكوّن هذه المركبات ينعكس فعلياً على انخفاض معدلات الإصابة بالمرض.

نموذج علمي يمهد لأبحاث جديدة في الوقاية من السرطان

ويرى الباحثون أن النموذج الرياضي الذي طوروه يمكن أن يساعد العلماء على فهم العلاقة بين التغذية والتفاعلات الكيميائية داخل الجهاز الهضمي بصورة أكثر دقة، كما يوفر أساساً لتصميم تجارب مستقبلية تستهدف العوامل التي تتحكم في تكوّن المركبات المرتبطة بمخاطر السرطان.

وقالت أنيتا لايتون، أستاذة الرياضيات التطبيقية ورئيسة أبحاث «كندا 150»، إن الدراسة تقدم خريطة علمية تساعد في توجيه الأبحاث المخبرية والسريرية المستقبلية، من خلال تحديد العوامل المتداخلة التي تؤثر في التفاعلات الكيميائية المحتملة الضرر.

وتشمل هذه العوامل كمية النيتريت التي يتعرض لها الجسم، ومقدار مضادات الأكسدة المتناولة، وتوقيت الوجبات، والظروف الكيميائية داخل المعدة، فضلاً عن نشاط الميكروبات الموجودة في الفم.

وأضافت أن فهم التفاعل بين هذه العوامل قد يساعد الباحثين على تحديد الظروف التي تزداد فيها احتمالات تكوّن مركبات النترزة، وتطوير أساليب أكثر دقة لدراسة إمكانية الحد منها.