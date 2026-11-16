أعلنت مؤسسة «ريكن» اليابانية للأبحاث العلمية تعرض الأنظمة التشغيلية للحاسوب العملاق «فوجاكو» لاختراق إلكتروني، أسفر عن وصول غير مصرح به إلى عدد من الخوادم والأنظمة الداخلية، ما دفع المؤسسة إلى إيقاف تشغيل الحاسوب مؤقتاً، وسط مخاوف من تسريب بيانات آلاف المستخدمين.

وأوضحت المؤسسة، في بيان رسمي، أنها رصدت اتصالات مشبوهة في 12 نوفمبر الجاري، قبل أن تؤكد في اليوم التالي وقوع اختراق إلكتروني، مشيرة إلى أن المهاجمين تمكنوا من الدخول إلى الشبكة الداخلية للأنظمة التشغيلية خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر.

بيانات 4597 مستخدماً تحت التهديد

وكشفت نتائج التحقيق الأولية أن المعلومات التي ربما تعرضت للتسريب تشمل أسماء المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني ومعرفات حساباتهم، إلى جانب ملفات محفوظة في المجلدات الشخصية للمستخدمين، من بينها بيانات اعتماد تتيح الاتصال بحواسيب عملاقة وخدمات خارجية.

وقدرت المؤسسة عدد المستخدمين المحتمل تأثرهم بنحو 4597 شخصاً، بينهم 4222 مستخدماً مسجلين في نظام «فوجاكو»، و375 مستخدماً في نظام حوسبة آخر يحمل اسم «ريكيُو».

وأشارت إلى أن بعض الخوادم تعرضت لتعديلات غير مصرح بها، شملت تثبيت برامج ضارة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد حجم المعلومات التي جرى الوصول إليها أو نقلها إلى الخارج.

إيقاف الحاسوب وإلغاء عمليات التشغيل

وعقب تأكيد الاختراق، قررت المؤسسة إيقاف تشغيل «فوجاكو» في 14 نوفمبر عند الساعة 4:30 صباحاً، وقطع الاتصالات الخارجية لمنع استمرار الوصول غير المصرح به.

كما أوقفت جميع عمليات الحوسبة الجارية والمنتظرة، وألغت مفاتيح الدخول العامة الخاصة بالمستخدمين، ودعتهم إلى إبطال بيانات الاعتماد المحفوظة على الحاسوب وإصدار بيانات جديدة.

وأكدت المؤسسة أنها لم ترصد حتى الآن أدلة محددة على تسريب نتائج الأبحاث العلمية، لكنها تواصل فحص الملفات للتأكد من عدم احتوائها على معلومات شخصية أو بيانات حساسة.

أحد أقوى الحواسيب العملاقة في العالم

ويُعد «فوجاكو» أحد أبرز الحواسيب العملاقة في اليابان، وتشغله مؤسسة «ريكن» في مركز علوم الحوسبة بمدينة كوبي، وبدأ إتاحته للاستخدام المشترك في مارس 2021.

ويُستخدم الحاسوب في تنفيذ عمليات حسابية معقدة ومحاكاة علمية تشمل التنبؤ بالطقس، وتطوير الأدوية، وأبحاث العلوم والصناعة، ويشكل أحد أهم البنى التحتية للحوسبة فائقة الأداء في اليابان.

وقالت المؤسسة إنها تعمل على تحديد أسباب الاختراق ونطاق الأضرار، وإعادة بناء الخوادم المتضررة وتعزيز إجراءات الحماية الأمنية، تمهيداً لاستئناف تشغيل الحاسوب بعد استكمال التدابير اللازمة.