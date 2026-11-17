كشفت دراسة حديثة عن نتائج واعدة لدواء صيني تجريبي يحمل اسم (ريبوباتايد)، بعدما أظهر قدرة كبيرة على خفض الوزن، ما يضعه في موقع المنافسة مع أدوية شهيرة لعلاج السمنة مثل (ويغوفي) و(مونجارو).

وأجرى باحثون من جامعة فودان في مدينة شنغهاي الصينية تجربة سريرية شملت 567 شخصاً يعانون زيادة الوزن أو السمنة، لاختبار فعالية الدواء الذي يُحقن مرة واحدة أسبوعياً. وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تلقوا أعلى جرعة من (ريبوباتايد) خسروا في المتوسط 17.7% من أوزانهم خلال 48 أسبوعاً فقط، فيما تمكن عدد كبير منهم من فقدان أكثر من خُمس وزنهم الأصلي خلال فترة الدراسة.

وتضع هذه النتائج الدواء الجديد في دائرة المنافسة مع (ويغوفي)، الذي يرتبط بخسارة تقارب 18.7% من الوزن بعد 72 أسبوعاً، و(مونجارو) الذي تصل نسبة فقدان الوزن لدى مستخدميه إلى نحو 22.5% خلال المدة نفسها، رغم أن الدراسة لم تتضمن مقارنة مباشرة بين العلاجات الثلاثة.

ويعتمد (ريبوباتايد) على آلية مشابهة للدواء الشهير (مونجارو)، إذ يحاكي عمل هرمونين مسؤولين عن تنظيم الشهية ومستويات سكر الدم، ما يساعد على تعزيز الإحساس بالشبع وتقليل استهلاك الطعام.

وخلال الدراسة، تلقى 424 مشاركاً جرعات مختلفة من الدواء بلغت 2 و4 و6 ملغ أسبوعياً، بينما حصل 143 مشاركاً على علاج وهمي للمقارنة.

وبعد انتهاء فترة المتابعة، سجلت مجموعة الجرعة المنخفضة تراجعاً في الوزن بنسبة 10.7%، فيما بلغت النسبة 16.4% لدى مستخدمي الجرعة المتوسطة، و17.7% لدى متلقي الجرعة الأعلى، مقارنة بخسارة محدودة بلغت 1.4% فقط في المجموعة الوهمية. كما كشفت النتائج أن 44.4% من المشاركين الذين تلقوا أعلى جرعة فقدوا ما لا يقل عن 20% من وزنهم، مقابل 37.1% في الجرعة المتوسطة و13.6% في الجرعة المنخفضة.

ولم تقتصر الفوائد على إنقاص الوزن، إذ رصد الباحثون تحسناً في عدد من المؤشرات الصحية؛ شملت ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول والدهون الثلاثية ومقاومة الإنسولين، إلى جانب انخفاض ملحوظ في محيط الخصر. في المقابل، تمثلت الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً في الغثيان والقيء والإسهال، إلا أن معظم الحالات وُصفت بأنها خفيفة أو متوسطة الشدة.

ورغم النتائج المشجعة، شدد الباحثون على أن مدة الدراسة قد لا تكون كافية لرصد التأثير الكامل للعلاج، كما أن متوسط أعمار المشاركين كان منخفضاً نسبياً، ما يستدعي مزيداً من الأبحاث لتقييم فعالية الدواء لدى الفئات العمرية الأكبر.

ويخضع (ريبوباتايد) حالياً لاختبارات إضافية في بريطانيا وعدد من الدول الأخرى ضمن دراسة واسعة تشمل نحو 1200 مشارك؛ بهدف مقارنته مباشرة بعقار (سيماغلوتايد) المستخدم في أدوية إنقاص الوزن المعروفة.