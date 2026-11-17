نفت الفنانة المصرية داليا مصطفى ما أُثير بشأن اتخاذها إجراءات قانونية ضد طليقها الفنان شريف سلامة، على خلفية دخوله منزلها بمدينة السادس من أكتوبر أثناء وجودها خارجه، كاشفة حقيقة ما جرى تداوله حول الواقعة.

وأكدت داليا مصطفى، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أنها لم تحرر أي محضر ضد شريف سلامة، ولم تتخذ بحقه أي إجراء قانوني، مشيرة إلى أن ما انتشر بشأن الواقعة مجرد شائعات لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

حقيقة دخول شريف سلامة منزل طليقته

وجاءت هذه الأنباء عقب تداول روايات تحدثت عن توجه شريف سلامة إلى منزل طليقته بمدينة السادس من أكتوبر، أثناء غيابها، ومكوثه داخله لمدة تُقدّر بنحو 15 دقيقة.

كما أشارت بعض التقارير إلى أن داليا مصطفى لم تكن على علم بأسباب وجوده في المنزل أو بطبيعة ما قام به خلال تلك الفترة، قبل أن تخرج الفنانة لتنفي بشكل قاطع تحرير محضر لإثبات الواقعة أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده.

انفصال بعد زواج استمر 21 عاماً

وكانت داليا مصطفى وشريف سلامة قد أعلنا انفصالهما في يناير 2025، بعد زواج استمر قرابة 21 عاماً، أثمر عن طفلين هما سلمى وسليم.

وعلى مدار سنوات زواجهما، شكّل الثنائي أحد أبرز الأزواج في الوسط الفني، قبل أن يقررا الانفصال، مع استمرار كل منهما في نشاطه الفني.

3 أعمال لداليا مصطفى في رمضان 2026

وعلى الصعيد الفني، شاركت داليا مصطفى في موسم دراما رمضان 2026 بثلاثة أعمال، أولها مسلسل «روج أسود»، الذي جسدت خلاله شخصية ليلى، إلى جانب مسلسل «اسأل روحك»، بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي.

كما ظهرت ضيفة شرف في مسلسل «درش»، بطولة مصطفى شعبان، وشارك في العمل كل من سهر الصايغ، وميريهان حسين، وميمي جمال، وعايدة رياض، ورياض الخولي، وآخرون، لتسجل حضوراً في ثلاثة أعمال خلال الموسم الرمضاني.

وعلى جانب آخر، يستعد شريف سلامة للعودة إلى التعاون مع الفنانة المصرية دينا الشربيني، من خلال الجزء الرابع من مسلسل «كامل العدد»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، بمشاركة عدد من نجوم الأجزاء السابقة.

ويضم العمل إسعاد يونس، وميمي جمال، وتميم عبده، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة، بينهم حمزة دياب، وجيسيكا حسام الدين، ولينا صوفيا. والمسلسل من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج جمال سنان.