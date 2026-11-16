طالبت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية من القائمين على مسلسل «الصور الشخصية لمريم» بطولة الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور بإجراء تعديلات على بعض الخطوط الرئيسية في قصة المسلسل المقرر عرضه رمضان 2027.

تعديلات قبل العرض

وتأتي هذه التعديلات قبل عرض العمل، الذي يجمع ريهام عبدالغفور بالكاتبة مريم نعوم والمخرجة مريم الباجوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

حكاية نرجس

وحققت ريهام عبدالغفور نجاحاً كبيراً رمضان الماضي، من خلال مشاركتها في مسلسل «حكاية نرجس»، الذي كتبه عمار صبري وأخرجه سامح علاء.

ودارت أحداث المسلسل حول شخصية نرجس، التي دفعتها النظرة المجتمعية القاسية إلى الدخول في سلسلة من الأكاذيب والجرائم، في محاولة يائسة لتكوين أسرة وهمية تحقق لها الاستقرار الذي تبحث عنه.

وتتصاعد الأحداث مع تورط الشخصية في اختيارات تقودها إلى مواجهة مصير مأساوي لم يكن ضمن توقعاتها، في معالجة درامية تناولت الضغوط الاجتماعية وانعكاساتها على حياة الأفراد، من خلال قصة تجمع بين البعد الإنساني والتشويق.

برشامة

وعُرض لريهام عبدالغفور أخيراً فيلم «برشامة»، من إخراج خالد دياب، وينتمي إلى الأعمال الكوميدية الساخرة التي تتناول أجواء امتحانات الثانوية العامة وما يرتبط بها من مواقف ومفارقات.

وتدور أحداث الفيلم خلال يوم واحد، بالتزامن مع امتحان اللغة العربية داخل إحدى لجان المنازل، إذ يتحول مقر اللجنة من مكان مخصص لأداء الامتحانات في أجواء يسودها الانضباط والهدوء إلى ساحة من الفوضى والمواجهات، مع انتشار الغش الجماعي وتداخل المصالح بين الشخصيات المنتمية إلى طبقات اجتماعية مختلفة.

ويقدم الفيلم معالجة كوميدية للمواقف التي تحدث داخل لجان الامتحانات، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تتشابك مصالحها خلال يوم مصيري، لتتوالى الأحداث في إطار ساخر يتناول ظاهرة الغش والتباينات الاجتماعية.