يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر لطرح عمل غنائي جديد بعنوان «عمري الباقي»، في خطوة يواصل بها نشاطه الفني وإصداراته الغنائية، إذ كشف عن مقطع من الأغنية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلناً موعد طرحها في 17 نوفمبر 2026.

والأغنية من كلمات وألحان جمانة جمال، وشارك شاكر جمهوره جزءاً منها يقول فيه: «تعال والعمر مرة وإنت عمري الباقي»، ليتفاعل المتابعون مع المقطع، معبرين عن حماسهم للعمل المرتقب وإعجابهم بإحساسه وصوته.

«حلم جديد»

وقبل أيام، طرح فضل شاكر أغنية «نام الليل» في 3 نوفمبر الجاري، لتكون أولى أغنيات ألبومه المصغر «حلم جديد»، الذي يضم 6 أعمال، ومن المقرر إصدارها بشكل منفرد تباعاً حتى نهاية العام.

وجاءت الأغنية بالتعاون مع جمانة جمال في الكلمات والألحان، فيما تولى حسام صعب التوزيع الموسيقي والميكس والماستر.

وسبق أن طرح شاكر مجموعة من الأغنيات خلال الفترة الماضية، من بينها «كتير بشتقلك» و«هوى الجنوب» و«أحلى رسمة» و«صحاك الشوق».

جولة عربية

وبالتوازي مع نشاطه الغنائي، عاد فضل شاكر إلى إحياء الحفلات بعد غياب عن المسارح استمر نحو 14 عاماً، من خلال جولة فنية شملت عدداً من العواصم والمدن العربية، وشارك نجله محمد شاكر في بعض حفلاتها.

وشملت الجولة حفلين في الرياض يومي 22 و23 أكتوبر، وحفلاً في الخبر يوم 30 أكتوبر، وآخر في جدة يوم 5 نوفمبر، قبل أن يلتقي جمهوره في الدوحة يوم 12 نوفمبر، ثم في منطقة البحر الميت بالأردن يوم 14 نوفمبر.

ويستعد الفنان اللبناني لاستكمال جولته بحفلين في أبوظبي، يجمعانه بنجله محمد شاكر على مسرح الاتحاد أرينا يومي 20 و23 نوفمبر، ليواصل نشاطه بين الحفلات وإطلاق الأعمال الجديدة.

وعكة صحية

وكان فضل شاكر قد تعرض لموقف صحي مفاجئ خلال حفله الأخير في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما شعر بهبوط في مستوى السكر أثناء غنائه على مسرح كتارا المفتوح، ما اضطره إلى التوقف لفترة قصيرة.

وأوضح الفنان لجمهوره أن سبب توقفه يعود إلى انخفاض مستوى السكر، وأنه تناول قطعة من التمر، قائلاً: «عم ينزل معي السكري، فأكلت شقفة تمر، فاعذروني»، قبل أن يستأنف تفاعله مع الحاضرين ويوجه إليهم التحية.