رد مدرب البرتغال جورجي جيسوس على تصريحات والدة قائد المنتخب البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو، التي أعربت فيها عن سعادتها بالهزيمة الأخيرة أمام الدنمارك.

وكان كريستيانو رونالدو، قائد النصر، قد اعتزل اللعب الدولي مطلع الشهر الجاري، عقب أزمته مع جيسوس، فيما تلقى المنتخب البرتغالي هزيمة قاسية أمام الدنمارك بنتيجة 4-1 في دوري الأمم الأوروبية، في أول ظهور له عقب اعتزال «الدون».

«رونالدو تعرض للخداع»

وأثارت ماريا دولوريس أفيرو، والدة رونالدو، جدلاً واسعاً بتصريحاتها خلال الساعات الماضية، إذ أعربت عن سعادتها بالخسارة أمام الدنمارك، مشيرة إلى أن نجلها كريستيانو تعرض للخداع داخل المنتخب، ولم يحظَ بالاحترام الكافي، حتى من زملائه.

جيسوس يرد على والدة رونالدو

وقال جيسوس، في تصريحات نقلتها صحيفة «أبولا» البرتغالية، رداً على تصريحات والدة رونالدو: «أكنّ لها احتراماً كبيراً، ماذا عساها أن تقول؟ الأم أم، ولا جدال في ذلك، وأنا أتفهم تصريحاتها».

وأضاف: «الأم تدافع عن أبنائها دائماً، حتى الموت، إنها أم عزيزة عانت كثيراً في سبيل تربية أبنائها».

مسيرة دولية أسطورية

وأنهى رونالدو مسيرة دولية أسطورية امتدت 23 عاماً، خاض خلالها 234 مباراة بقميص المنتخب البرتغالي، سجل فيها 146 هدفاً، وتُوّج بثلاثة ألقاب، أبرزها بطولة أمم أوروبا 2016، إلى جانب لقبين في دوري الأمم الأوروبية.