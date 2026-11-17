كشف جوسيب ماريا أوروبيتج، وكيل أعمال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، عن تلقي موكله اتصالات عبر وسطاء بشأن إمكانية توليه تدريب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، الذي سيرحل لتدريب مانشستر يونايتد، مؤكداً أن تلك الاتصالات لم تصل إلى مرحلة الجدية.

اتصالات عبر وسطاء

وقال أوروبيتج، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، رداً على الأنباء المتداولة بشأن إمكانية تولي غوارديولا قيادة المنتخب الأمريكي: «الاتحاد الأمريكي لكرة القدم لم يدخل في مفاوضات مباشرة معنا بشأن تدريب المنتخب، لكننا تلقينا اتصالات عديدة عبر وسطاء، ولم تكن جدية».

العودة ليست قريبة

وأضاف: «غوارديولا لن يتولى تدريب منتخب أمريكا في الوقت الحالي، لكن الموسم المقبل يظل احتمالاً وارداً».

وأوضح وكيل المدرب الإسباني أن غوارديولا متمسك بقراره الابتعاد عن التدريب لمدة موسم كامل، عقب رحيله عن مانشستر سيتي.

10 سنوات و20 لقباً

وكان غوارديولا قد رحل عن مانشستر سيتي في مايو الماضي، بعد 10 مواسم قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق، حقق خلالها 20 لقباً، أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2023، للمرة الأولى في تاريخ النادي، إلى جانب التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات.