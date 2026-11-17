كشف الفنان المصري آسر ياسين عن موقفه من تجسيد شخصية حاتم رشيد، رئيس التحرير المثلي جنسياً، التي قدمها الفنان خالد الصاوي في فيلم «عمارة يعقوبيان»، معرباً عن إعجابه بأداء الصاوي، لكنه أكد أنه لم يكن متحمساً لتقديم الدور نفسه لو عُرض عليه.

وأوضح آسر، خلال ندوة حوارية أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن اختياراته الفنية لا تعتمد فقط على أهمية العمل أو طبيعة الشخصية، بل ترتبط أيضاً بمدى انجذابه إلى الدور وشعوره بقدرته على تقديمه بأسلوب مختلف.

رفض «السينما النظيفة»

وتطرق آسر ياسين إلى مصطلح «السينما النظيفة»، معرباً عن عدم اقتناعه باستخدامه في وصف الأعمال الفنية، موضحاً أن السينما مساحة للتعبير والإبداع، وأن تقييم الأفلام يجب أن يستند إلى مضمونها وقيمتها الفنية، وما تطرحه من قضايا وتجارب إنسانية.

ماذا قال عن مقارنته بأحمد زكي؟

وعن مقارنته بالفنان الراحل أحمد زكي، أكد آسر ياسين أن هذا التشبيه يمثل شرفاً كبيراً له، لكنه لا يفضل فكرة أن يحل ممثل محل فنان آخر، مشيراً إلى أن لكل فنان شخصيته وأسلوبه وبصمته الخاصة التي تميزه.

وأضاف أن فكرة استبدال ممثل بآخر ليست شائعة في السينما العالمية، إذ يمتلك كل فنان هويته الخاصة، ولا يحتاج إلى أن يكون نسخة من تجربة فنية سابقة.

الوصول إلى العالمية

وتطرق آسر ياسين إلى طموحه للوصول إلى العالمية، مشيراً إلى أن الفنان الراحل عمر الشريف كان مصدر إلهام له في بداية مشواره الفني، لكنه يرى أن تحقيق الانتشار الدولي لم يعد يتطلب مغادرة مصر أو التخلي عن الهوية الفنية.

وأكد الفنان المصري تطلعه إلى المشاركة في فيلم مصري قادر على الوصول إلى جمهور عالمي، مستنداً إلى ما تمتلكه مصر من مواهب وإمكانات إبداعية.

مهرجان القاهرة السينمائي

وحصل آسر ياسين على جائزة «فاتن حمامة للتميز» خلال افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقديراً لمسيرته الفنية والأدوار المتنوعة التي قدمها في السينما والدراما، ونجاحه في خوض تجارب فنية مختلفة.

جديد أعماله

وعلى صعيد آخر، ينتظر آسر ياسين عرض فيلمه الجديد «فرقة الموت»، الذي يشارك في بطولته إلى جانب أحمد عز، ومنة شلبي، وأمينة خليل، وعصام عمر، ومحمود حميدة، وعلي صبحي، وخالد كمال.

والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج هشام عبد الخالق.