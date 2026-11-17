يستعد الفنان السعودي أصيل أبو بكر للقاء جمهوره في الكويت مجدداً، من خلال حفل غنائي يقام يوم 23 ديسمبر المقبل، بعد غياب عن إحياء الحفلات هناك تجاوز ثلاثة أعوام ونصف العام، منذ آخر ظهور له على المسارح الكويتية في أبريل 2023.

ويحتضن مسرح السور في حديقة الشهيد الأمسية المرتقبة، التي تأتي عقب تجديد المسرح وإعادة افتتاحه، تحت عنوان «أصيل أبو بكر.. بعد هالغيبة الطويلة»، في إشارة إلى عودة الفنان السعودي للقاء جمهوره بعد فترة من الغياب.

باقة من أبرز أغنياته

ومن المقرر أن يقدم أصيل أبو بكر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته التي حققت نجاحاً على مدار مشواره الفني الممتد لأكثر من 30 عاماً، بمصاحبة الأوركسترا، وبقيادة المايسترو الدكتور أحمد العود.

ويتضمن الحفل فقرات موسيقية مدعومة بعناصر بصرية تستعرض محطات من مسيرته الفنية، في عرض يجمع بين أعماله المعروفة والتجربة الموسيقية الحية.

عودة منتظرة

وتكتسب الأمسية أهمية خاصة، في ظل ارتباط أصيل أبو بكر بالجمهور الكويتي، وما تحظى به أعماله من حضور لدى أجيال مختلفة، لتشكل عودته فرصة لاستعادة أبرز أغنياته وتقديمها مباشرة على المسرح بعد سنوات من الغياب.

أحدث أعماله

وعلى الصعيد الفني، طرح أصيل أبو بكر ألبوم «سيد الغياب» مطلع عام 2025، إلى جانب عدد من الأغنيات المنفردة التي أصدرها خلال عام 2026، ومن المنتظر أن يقدم في حفله بالكويت باقة متنوعة من أعماله القديمة والحديثة.