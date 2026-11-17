دخلت الفنانة المصرية وفاء عامر في أزمة جديدة مع إحدى المحاميات، بعدما حررت محضراً بمديرية أمن الجيزة ضدها، على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إنها تضمنت إساءات شخصية واتهامات غير صحيحة من شأنها الإضرار بسمعتها.

تفاصيل أزمتها مع المحامية

ووفقاً لما ورد في المحضر، بدأت الأزمة بمنشورات نشرتها المحامية عبر حسابها على «فيسبوك»، تناولت فيها الفنانة بعبارات اعتبرتها الأخيرة تجاوزاً وإساءة، من بينها: «وفاء عامر الست الأصيلة اللي بتلم فضايح عيلتها في السر»، و«التحقيق مع وفاء عامر مطلب شعبي»، إلى جانب تعليقات أخرى انتقدت تصرفاتها.

وأفادت وفاء عامر في أقوالها بأنها لا تربطها بالمحامية أي صلة أو معرفة سابقة، مشيرة إلى أن المنشورات تسببت في الإضرار بسمعتها، وهو ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها.

وعقب استكمال إجراءات تحرير المحضر، أُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة للنظر فيها وبدء التحقيقات، وذلك بعد إحالتها من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، فيما يُنتظر أن تكشف التحقيقات مدى صحة الاتهامات الواردة في البلاغ.

موسم رمضان 2027

وبعيداً عن الأزمة، تستعد وفاء عامر للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027، من خلال مسلسل «ونس»، الذي يجمعها بالفنان أحمد داود، بمشاركة عائشة بن أحمد، وكمال أبو رية، ومحمد لطفي، وعمرو وهبة، وثراء جبيل، وسلوى محمد علي، وأحمد والي، وعدد آخر من الفنانين.

ويتكون العمل من 15 حلقة، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد محسن، وإنتاج كامل أبو علي، ومن المنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

مصير مجهول لمسلسل «السرايا الصفرا»

في المقابل، لا يزال مصير مسلسل «السرايا الصفرا»، بطولة وفاء عامر، غير محدد، بعدما تأجل عرضه خلال موسم دراما رمضان الماضي، دون الإعلان عن موعد جديد لطرحه حتى الآن.

ويشارك في بطولة العمل سارة سلامة، وعمرو عبد الجليل، وناصر سيف، ومنة عرفة، وحسني شتا، وإيهاب فهمي، وحسام فارس، وغنوة محمود، وحسن عيد، وياسمين كساب، وإلهام عبد البديع.

والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج جوزيف نبيل.