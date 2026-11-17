يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم (الثلاثاء)، في ختام جولته الآسيوية، التي تتزامن مع تحركات دبلوماسية واقتصادية مهمة، وسط تصاعد التوترات بين القوى الكبرى، وترقب انعقاد أول اجتماع لقادة تحالف «كواد» بمشاركته منذ توليه الرئاسة، في خطوة تحمل رسائل استراتيجية بشأن مستقبل النفوذ الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتأتي الجولة في توقيت حساس للإدارة الأمريكية، في ظل تصاعد الخلافات التجارية والتكنولوجية مع الصين، وفرض واشنطن قيوداً جديدة على وصول بكين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التداعيات السياسية الداخلية التي يواجهها الحزب الجمهوري، وهو ما يضع العلاقات الأمريكية الآسيوية أمام اختبار جديد.

احتجاجات في الفلبين

وتواجه زيارة الرئيس الأمريكي احتمالات اندلاع احتجاجات شعبية في مانيلا، بعد مظاهرات شهدتها البلاد مؤخراً، تضمنت إحراق دمى رمزية لترمب، ورفع مطالب بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وإلغاء مبادرة «Pax Silica» الأمريكية، المعنية بتأمين سلاسل إمداد السيليكون والتقنيات المتقدمة.

ومن المقرر أن يصل ترمب إلى مانيلا في وقت متأخر من الثلاثاء، للمشاركة في قمة خاصة بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، قبل أن يعقد اجتماعاً مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، الأربعاء، دون المشاركة في قمة شرق آسيا.

رسالة استراتيجية إلى بكين

وتتجه الأنظار إلى اجتماع تحالف «كواد»، الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، باعتباره الأول منذ عامين، والأول الذي يشارك فيه ترمب خلال ولايته الحالية.

ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة لتزامنه مع الاستعدادات لاجتماعات إقليمية تستضيفها الصين، في ظل اعتراض بكين على التحالف، الذي تعتبره محاولة لتطويق نفوذها الإقليمي، بينما يؤكد أعضاؤه أن هدفه تعزيز التعاون والاستقرار في المنطقة.

ومن المنتظر أن يناقش القادة ملفات الأمن البحري، والذكاء الاصطناعي، وتنويع مصادر المعادن الحيوية، وحماية كابلات الاتصالات البحرية، والقيود على الصادرات، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز التعاون في مواجهة الكوارث الطبيعية.

تعزيز الشراكات الآسيوية

وفي سياق التحركات الإقليمية، تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بتعزيز التعاون مع دول «آسيان»، خصوصاً في مجالات أمن الطاقة، والمرونة الاقتصادية، وتأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية، ومواجهة تداعيات التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.

وأكدت ضرورة اضطلاع طوكيو بدور أكثر فاعلية في ظل الاضطرابات التي يشهدها النظام الدولي.

في المقابل، دافع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ عن التعاون الاقتصادي بين بكين ودول «آسيان»، مؤكداً تمسك بلاده بالتجارة الحرة، وداعياً إلى تعزيز التعاون الإقليمي ومواجهة التدخلات الخارجية.

وتحتفظ الصين بموقعها كأكبر شريك تجاري لدول «آسيان»، رغم توجه اقتصادات رئيسية في التكتل إلى تنويع علاقاتها التجارية وتعميق شراكاتها مع الولايات المتحدة.

تحركات تجارية أمريكية في تايلاند

وعلى صعيد متصل، أعلنت الحكومة التايلاندية أن ترمب ورئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول سيوقعان بياناً مشتركاً بشأن اتفاق التجارة المتبادلة، يتناول التقدم المحرز في المفاوضات التجارية بين البلدين.

وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات تايلاند، إذ تستوعب نحو 24% من إجمالي صادراتها، ما يعكس أهمية الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وتكشف هذه التحركات المتزامنة عن تصاعد التنافس الأمريكي الصيني على النفوذ في آسيا، حيث تتداخل المصالح التجارية مع الحسابات الأمنية والتكنولوجية، فيما تسعى دول المنطقة إلى تنويع تحالفاتها وتعزيز استقلالية قراراتها الاقتصادية.