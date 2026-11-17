أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالإجراءات التي اتخذتها مصر ضد جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً إن القاهرة شددت تحركاتها ضد الجماعة «بناء على طلبه»، ملمحاً إلى احتمال اتخاذ واشنطن قراراً بتصنيفها بالكامل منظمة إرهابية.

وقال ترمب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، (الإثنين)، رداً على سؤال بشأن الخطوات المصرية الأخيرة ضد الجماعة، إن «مصر قامت بعمل جيد»، مضيفاً أن السلطات المصرية شددت إجراءاتها ضد الإخوان، قبل أن يرد على سؤال بشأن إمكانية إصدار تصنيف أمريكي شامل للجماعة بالقول: «قد أفعل ذلك».

وأضاف الرئيس الأمريكي أن مصر اتخذت إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان المسلمين بناء على طلبه، في إشارة إلى التنسيق بين القاهرة وواشنطن بشأن التعامل مع الجماعة، دون أن يعلن عن قرار أمريكي نهائي بتوسيع نطاق التصنيف ليشمل التنظيم الدولي بأكمله.

وتأتي تصريحات ترمب بعد قرار مصري بنقل إدراج جماعة الإخوان المسلمين إلى التصنيف الدائم على قوائم الكيانات الإرهابية، في خطوة أنهت العمل بقرارات الإدراج المؤقتة السابقة. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية المصرية في 8 نوفمبر الجاري، وصدر عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة.

ويترتب على الإدراج، وفقاً للقانون المصري، حظر أنشطة الجماعة ووقف اجتماعاتها وإغلاق مقارها، فضلاً عن تجميد أموالها وحظر تمويلها أو جمع الأموال لصالحها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما شمل القرار إدراج ثلاثة أشخاص على قوائم الإرهابيين، استناداً إلى أحكام قضائية نهائية صادرة بحقهم.

ويأتي التحرك المصري في سياق تصاعد الضغوط الأمريكية على الجماعة وفروعها في المنطقة. ففي يناير 2026، صنفت إدارة ترمب فرعي الإخوان المسلمين في مصر والأردن ضمن قائمة «الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص» التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، كما صنفت الفرع اللبناني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، مستندة إلى اتهامات تتعلق بدعم حركة حماس وأنشطة مرتبطة بها.

وكان مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، قد أشاد في 14 نوفمبر بالقرار المصري الخاص بالإدراج الدائم للجماعة، مؤكداً دعم واشنطن للقاهرة في مواجهة ما وصفه بعنف الإخوان المسلمين ومحاولات زعزعة الاستقرار، ومعتبراً أن تجميد الأصول وقطع مصادر التمويل يحرم الجماعات الإرهابية من الموارد اللازمة لأنشطتها.

وسبق أن وصف ترمب، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، جماعة الإخوان المسلمين بأنها قد تكون في الوقت الراهن أكثر خطورة من الشيوعيين، معتبراً أن التهديد المرتبط بها لا يقتصر على الشرق الأوسط، بل قد يمتد إلى أوروبا والولايات المتحدة.