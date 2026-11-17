أعاد خبير في الطب الشرعي فتح الجدل بشأن وفاة الممول الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين داخل محبسه عام 2019، مرجحاً أنه قُتل خنقاً، وليس انتحاراً كما خلص التحقيق الرسمي.

وقال البروفيسور مايكل فريمان، في مقابلة مع برنامج «نيوزنايت» على هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إنه توصل إلى هذا التقييم بعد مراجعة ملف الفحص الطبي الشرعي والصور المرتبطة بتشريح جثة إبستين، مشيراً إلى أن نمط الإصابات يتفق، بحسب تحليله، مع تعرضه للخنق من الخلف باستخدام رباط، قبل تعليق جثته من سرير داخل زنزانته.

واستند فريمان في استنتاجاته إلى ما وصفه بوجود مؤشرات على تعرض إبستين لاعتداء، من بينها نزيف عميق في الأنسجة العضلية للكتف الأيسر، وإصابات قال إنها قد تتفق مع تلقي ضربات في الوجه، فضلاً عن علامات في منطقة الرقبة اعتبر أنها قد تشير إلى محاولة الضحية نزع رباط كان يضغط عليها.

وأضاف أن بعض العلامات الموجودة على الرقبة، بحسب قراءته للصور، لا تتوافق مع نمط الشنق، وأن آثاراً بدت له شبيهة بخدوش الأظافر فوق علامة الرباط قد تدعم فرضية محاولة إبستين تخليص نفسه من أداة الخنق.

وطرح الخبير سيناريو مفاده أن إبستين ربما تعرض أولاً للخنق باستخدام قطعة قماش، ثم استُخدمت القطعة نفسها لتعليق جثته من السرير ذي الطابقين داخل الزنزانة، معتبراً أن هذا التفسير ينسجم مع مجموعة الإصابات التي رصدها في المواد التي راجعها.

لكن فريمان لم يفحص جثة إبستين بنفسه، إذ اعتمد على ملفات وصور قدمها إليه شقيق المتوفى مارك إبستين، الذي شكك منذ سنوات في الرواية الرسمية للوفاة. وقال الخبير إن تحليله مستقل وإنه لم يتقاضَ مقابلاً مالياً من شقيق إبستين، كما أقر بأن بحثه لم يخضع حتى الآن لمراجعة علمية محكمة، بعدما لم تقبله إحدى الدوريات الأكاديمية للنشر.

في المقابل، لا تزال النتيجة الرسمية الصادرة عن مكتب كبير الأطباء الشرعيين في مدينة نيويورك تعتبر وفاة إبستين انتحاراً شنقاً. وكانت الدكتورة باربرا سامبسون، التي أشرفت على تشريح الجثة عام 2019، قد أكدت أن الإصابات تتفق مع الانتحار، مشيرة إلى عدم وجود جروح دفاعية أو مؤشرات على اشتباك جسدي كان من المتوقع رصدها في حالة القتل خنقاً.

ويستند الجدل إلى وفاة إبستين في 10 أغسطس 2019 داخل مركز الاحتجاز الفيدرالي في مانهاتن بنيويورك، حيث كان ينتظر محاكمته بتهم الاتجار الجنسي بالقاصرات. وكان قد أُلقي القبض عليه في يوليو من العام نفسه، بعد توجيه اتهامات اتحادية إليه بالاتجار الجنسي واستغلال قاصرات.

وأثارت وفاته اهتماماً واسعاً، ليس فقط بسبب طبيعة الاتهامات الموجهة إليه وعلاقاته بشخصيات نافذة، وإنما أيضاً بسبب إخفاقات أمنية وإدارية كُشف عنها داخل السجن، فقد أظهر تحقيق أجراه مكتب المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية أن إبستين تُرك وحيداً في زنزانته لساعات طويلة، رغم وجود تعليمات بإبقائه مع نزيل آخر، كما أخفق الحراس في تنفيذ جولات التفتيش والعد المطلوبة، وجرى تزوير بعض سجلات المراقبة.

وكشف التقرير أن أعطال نظام تسجيل كاميرات المراقبة حدّت من الأدلة المصورة المتاحة، وأن إبستين لم يخضع للمراقبة المطلوبة خلال الساعات السابقة لاكتشاف جثته. ومع ذلك، قال مكتب المفتش العام إنه لم يعثر على أدلة تناقض استنتاج مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بعدم وجود شبهة جنائية في كيفية وفاة إبستين.

وكان إبستين قد عُثر عليه في يوليو 2019، قبل وفاته بنحو ثلاثة أسابيع، مصاباً وعليه قطعة قماش حول رقبته، ما دفع السلطات إلى وضعه لفترة تحت مراقبة الانتحار، قبل رفع تلك الإجراءات لاحقاً.