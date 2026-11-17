كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الرئيس دونالد ترمب يدرس خيارات عدة بشأن مستقبل العمليات العسكرية ضد إيران، من بينها إعلان انتهاء الحملة العسكرية، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تسوية نهائية للصراع، تحول دون انزلاق الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد.

وقال فانس، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، إن ترمب يمتلك خيارات متعددة للتعامل مع إيران، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي يدرس حالياً زيادة الضغوط العسكرية والدبلوماسية على طهران، في إطار مساعيه لإنهاء المواجهة وتحقيق تسوية تضمن المصالح الأمنية الأمريكية.

تسوية نهائية.. لا حرب مفتوحة

وشدد نائب الرئيس الأمريكي على ضرورة تحديد الخطوات اللازمة للتوصل إلى تسوية نهائية تنهي الصراع مع إيران، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تعهدت للشعب الأمريكي بعدم خوض حروب أبدية.

وأعرب فانس عن ثقته في قدرة ترمب على إنهاء المواجهة مع إيران وتحقيق ما وصفه بـ«نتيجة عظيمة»، لافتاً إلى أن استمرار العمليات العسكرية دون أفق زمني محدد ليس هدفاً للإدارة الأمريكية.

البرنامج النووي.. خط أحمر

وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أكد فانس أن الولايات المتحدة لن تسمح بأن يتحول تدمير القدرات النووية الإيرانية إلى التزام عسكري يمتد بين 10 و15 عاماً.

واعتبر أن البرنامج النووي الإيراني شكّل تهديداً للأمن الأمريكي، مشدداً على أن تجاهل هذا التهديد لم يكن خياراً ممكناً أمام واشنطن.

خيارات ترمب.. بين التصعيد وإنهاء العمليات

وتأتي تصريحات فانس في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن مستقبل المواجهة العسكرية مع إيران، خصوصاً في ظل تأكيده أن إعلان انتهاء العمليات العسكرية يظل أحد الخيارات المطروحة أمام الرئيس الأمريكي.

وفي المقابل، أقر نائب الرئيس الأمريكي بوجود أطراف تبدو راغبة في استمرار الحرب ضد إيران دون نهاية، في إشارة إلى تباين المواقف بشأن المدى الذي ينبغي أن تذهب إليه العمليات العسكرية.

واشنطن تراقب.. وطهران تخطط

وفي تطور متصل، نقلت شبكة «CNN» عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تواصل مناقشة قدرة إيران على شن هجوم يستهدف العاصمة الأمريكية، فيما أفادت معلومات استخباراتية أمريكية بوجود تخطيط إيراني لتفجير قنبلة قذرة في واشنطن.

وأوضح المسؤول أن الخطط الإيرانية التي حصلت عليها الأجهزة الأمريكية محددة للغاية من حيث المواقع والأهداف، في حين أكد البيت الأبيض أنه يراقب أي تهديدات إيرانية محتملة، لكنه لا يرى وجود خطر جدي في الوقت الراهن.

تحركات إيرانية لاحتواء التصعيد

وعلى الصعيد الإقليمي، أفادت مصادر لقناة «العربية» بأن وفداً إيرانياً أجرى مباحثات مع أطراف حكومية وقيادات في الإطار التنسيقي العراقي بشأن ملف جرف الصخر.

وأضافت المصادر أن الوفد الإيراني بحث في بغداد سبل احتواء التوتر بين واشنطن وكتائب حزب الله، وسط مساعٍ إقليمية لتجنب اتساع رقعة المواجهة.