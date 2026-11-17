أعاد خبير في الطب الشرعي الجدل حول وفاة المليونير الأمريكي جيفري إبستين، بعدما رجّح أن المتهم بقضايا الاعتداء الجنسي والاتجار بالفتيات القاصرات لم ينتحر داخل زنزانته، بل تعرّض للقتل؛ وفقاً لما توصل إليه بعد مراجعة موسعة لأدلة القضية.

وجاءت التصريحات بعد سبع سنوات من العثور على إبستين ميتاً داخل مركز الاحتجاز الفيدرالي في مانهاتن بمدينة نيويورك، حيث كان محتجزاً على ذمة اتهامات مرتبطة بالاتجار الجنسي بالقاصرات.

وقال البروفيسور مايكل فريمان، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «إنه يعتقد أن إبستين خُنق حتى الموت»، مرجحاً أن عملية الخنق تمت من الخلف باستخدام حبل أو وسيلة تقييد مشابهة.

وأشار الخبير إلى أن مراجعة ملفات التشريح وصور الجثة أظهرت، بحسب تقديره، مؤشرات على تعرُّض إبستين لاعتداء جسدي، بما في ذلك إصابات بدت متوافقة مع ضربات وُجهت إلى الوجه، معتبراً أن هذه المعطيات لا تنسجم بالكامل مع فرضية الانتحار. واستند فريمان في تقييمه إلى مراجعة استمرت عدة أشهر وشملت وثائق وصوراً وتقارير لم تُنشر سابقاً، حصل عليها من مارك إبستين، شقيق المليونير الأمريكي الراحل.

وكان جيفري إبستين قد عُثر عليه متوفياً في زنزانته يوم 10 أغسطس 2019، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها بسبب ارتباط اسمه بشخصيات نافذة واتهامات جنسية خطيرة. وفي ذلك الوقت، خلصت السلطات الأمريكية إلى أن الوفاة نتجت عن الانتحار شنقاً، إلا أن القضية ظلت محط تشكيك ونظريات متباينة، خصوصاً بعد الكشف عن سلسلة من الإخفاقات الأمنية والإدارية داخل السجن الذي كان محتجزاً فيه.

وتعيد تصريحات فريمان إحياء الجدل حول إحدى أكثر القضايا غموضاً وإثارة للجدل في الولايات المتحدة، في وقت لا تزال فيه الرواية الرسمية للوفاة موضع نقاش بين متابعين وخبراء رغم مرور سنوات على إغلاق التحقيق.