غرقت سفينة شحن تحمل نحو 3 آلاف طن من القمح في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا، اليوم (الإثنين)، إثر تعرضها لهجوم بمسيّرة بحرية، وفقاً لمصادر أمنية بحرية نقلت عنها وكالة «رويترز»، فيما أعلنت السلطات البلغارية إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 12 شخصاً.

وأوضحت وزارة النقل البلغارية أن السفينة «بيتول 8» (BETUL 8)، التي ترفع علم الصومال، كانت في طريقها من ميناء تولسيا الروماني إلى مصر، عندما تعرضت للحادث داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا في البحر الأسود.

استغاثة على بُعد 74 كيلومتراً من الساحل

وتلقت السلطات البلغارية نداء استغاثة من السفينة عند الساعة 9:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، بعدما أبلغ طاقمها بأنها تتعرض للغرق على مسافة نحو 40 ميلاً بحرياً، أي قرابة 74 كيلومتراً، جنوب شرقي رأس كالياكرا.

وعلى الفور، أُطلقت عملية إنقاذ شاركت فيها أربع سفن عسكرية، اثنتان بلغاريتان وواحدة رومانية وأخرى تركية، إلى جانب مروحيات تابعة للقوات الجوية البلغارية.

إنقاذ الطاقم دون تسجيل وفيات

وأكدت السلطات البلغارية نجاح عملية إنقاذ جميع أفراد الطاقم ونقلهم إلى اليابسة بواسطة مروحية عسكرية، مشيرة إلى أن حالتهم العامة جيدة.

ولم ترد تقارير عن وقوع وفيات أو أضرار بيئية ناجمة عن غرق السفينة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة موقع الحادث.

هجوم بمسيّرة بحرية

ونقلت «رويترز» عن مصادر أمنية بحرية أن السفينة تعرضت لضربة بمسيّرة بحرية قبل غرقها، بينما أفادت تقارير إعلامية بأن أفراداً من الطاقم تحدثوا عن تعرض السفينة لهجوم بمسيّرات بحرية.

ولم تعلن السلطات البلغارية تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، كما لم يصدر تأكيد رسمي نهائي بشأن ملابساته.

تصاعد الهجمات على السفن التجارية

ويأتي الحادث وسط تزايد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأسود، خصوصاً قبالة سواحل بلغاريا ورومانيا، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب شركة الأمن البحري «ديابلوس»، تُعد «بيتول 8» السفينة السابعة عشرة التي تتعرض لهجوم قبالة سواحل البلدين منذ منتصف يوليو الماضي.

وتكتسب المنطقة أهمية إستراتيجية باعتبارها ممراً رئيسياً لصادرات الحبوب الأوكرانية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة الملاحة التجارية واستمرار حركة نقل المواد الغذائية عبر البحر الأسود.