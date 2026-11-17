توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وعلى الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 52 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج.

وستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 08-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.