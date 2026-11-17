نظّم مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري في الرياض، أمس، ملتقى التسامح الدولي بعنوان «جذور راسخة وآفاق مستقبلية»، تزامناً مع اليوم الدولي للتسامح 2026، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين والمختصين من داخل المملكة وخارجها، لاستعراض التجارب الوطنية والدولية في ترسيخ التعايش واحترام التنوع ومواجهة التعصب وخطاب الكراهية.

وأكد الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان، أن التسامح قيمة إنسانية وحضارية أصيلة أرست الشريعة الإسلامية أسسها على مبادئ العدل والرحمة والإحسان واحترام الاختلاف، مشيراً إلى أن الملتقى يستهدف الجمع بين التأصيل الشرعي والموروث الحضاري والتجارب الدولية، وتحويل التسامح إلى سلوك مجتمعي وثقافة مؤسسية مستدامة.

وشهد الملتقى جلسة حوارية بمشاركة المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن معمر، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالباقي آل الشيخ مبارك، ورئيس مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان فردوس عبدالخالقوف، والأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة ميمونة الخليل، ورئيس الشؤون القانونية والحوكمة لدى منظمة التعاون الرقمي راشد السهلي.

وتناول المشاركون جذور التسامح في التاريخ الإنساني والشريعة الإسلامية، وأهمية احترام الاختلاف ونبذ التعصب، ودور الإرث الحضاري في تعزيز التعايش بين الثقافات.

كما ناقشوا مسؤولية الأسرة في بناء الشخصية المتسامحة، ودور التعليم والإعلام والمؤسسات المجتمعية في ترسيخ قيم الاحترام وقبول الآخر، إلى جانب تأثير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في نشر التسامح، والتحذير من المعلومات المضللة والتحيز الخوارزمي والاستقطاب المجتمعي.

وأكد الملتقى، أهمية تكامل الجهود المؤسسية والمجتمعية لبناء جسور التفاهم وتعزيز التلاحم المجتمعي والتعايش بين الشعوب.