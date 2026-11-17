ثمّن المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والمؤتمر العام للمنظمة، دور رئاسة المملكة العربية السعودية للمجلس التنفيذي خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نوفمبر 2026، مشيدين بما حققته من نقلة نوعية في تطوير آليات العمل العربي المشترك وتعزيز مشاركة الدول الأعضاء في صناعة القرار.

وأكد المجلس التنفيذي، في بيان أصدره بهذه المناسبة، أن رئاسة المملكة، ممثلة برئيس المجلس التنفيذي هاني بن مقبل المقبل، أسهمت في تطوير آليات عمل المجلس، وتقديم مبادرات نوعية وحلول مبتكرة، وإرساء رؤية متجددة للعمل العربي المشترك، تقوم على التعاون والشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء وإدارة المنظمة.

وأشاد البيان بمبادرة رئيس المجلس لوضع خريطة طريق للمجلس التنفيذي، التي أقرها المؤتمر العام في دورته العادية الـ26 عام 2022، وأسهمت في بناء رؤية عربية مشتركة لدعم المنظمة وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.

كما نوّه بجهود المملكة في تحديث آليات العمل داخل المنظمة، وتحويل مقترحات ومبادرات الدول الأعضاء إلى قرارات تشريعية، بما عزز مشاركتها في صناعة القرار وأسهم في بناء نموذج تحولي للمنظمة، إلى جانب دعم أعمال المجلس ولجانه ومتابعة المبادرات بما يخدم أولويات الدول الأعضاء.

وثمّن المجلس ما اتسمت به رئاسة المملكة من حكمة وإدارة رشيدة وحرص على تحقيق التوافق بين الدول، وتوفير بيئة إيجابية للعمل التشاركي والتطوير المؤسسي.

من جانبه، أشاد المؤتمر العام، في ختام دورته العادية الـ28 المنعقدة في سلطنة عُمان، بجهود المملكة ومبادراتها النوعية، مثمناً إسهاماتها في تحديث العمل العربي المشترك وتعزيز التشاور والشراكة بين الدول الأعضاء، ومقدماً الشكر والامتنان لرئاسة المملكة على ما حققته خلال فترة توليها رئاسة المجلس التنفيذي.

وعلى مدى سنوات من العمل المتواصل، أسهم رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» هاني بن مقبل المقبل، بدعم ومساندة من وزير الثقافة، رئيس المؤتمر العام ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، في إحداث نقلة نوعية في آليات العمل العربي المشترك داخل المنظمة، من خلال نهج إداري اتسم بالحكمة، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الدول الأعضاء، والحرص على تعزيز مشاركتها في صناعة القرار، إلى جانب تطوير دراسات فنية متخصصة في مختلف مجالات عمل المنظمة.