أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تعرض أفراد من بعثة المنتخب الأولمبي لاعتداء بالضرب داخل الأراضي الغانية، قبل مواجهة منتخب غانا في إياب التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً.

وقال الاتحاد الليبي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن الواقعة تمثل حادثة مؤسفة وانتهاكاً لسلامة أفراد البعثة، مؤكداً ضرورة الوقوف على ملابساتها ومتابعتها من الجهات المعنية.

وشدد الاتحاد على أهمية توفير الحماية اللازمة للاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، والتعامل مع الحادثة بما يضمن سلامة جميع أفراد البعثة الليبية، وعدم تكرار مثل هذه الوقائع خلال المشاركات الرياضية خارج البلاد.

ولم يتضمن البيان، بحسب التفاصيل المعلنة، معلومات محددة بشأن هوية المعتدين أو عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتداء، كما لم يكشف عن طبيعة الإصابات أو الظروف التي وقعت فيها الحادثة، الأمر الذي يترك ملابسات الواقعة في انتظار مزيد من التوضيحات.

ويأتي الحادث قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الليبي والغاني، المقررة (الثلاثاء)، ضمن إياب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً، على ملعب أكرا الدولي.

وكان المنتخب الليبي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم يوم 11 نوفمبر الجاري على ملعب شهداء بنينا، ليخوض مواجهة الإياب بأفضلية الفوز في المباراة الأولى، وسط تطلعات لحسم التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات.

وتلقي الواقعة بظلالها على أجواء المواجهة المرتقبة، في وقت تتطلب فيه المشاركات الرياضية الدولية توفير ضمانات أمنية للمنتخبات والبعثات الرسمية، بما يكفل سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ويضمن إقامة المنافسات بعيداً عن أي أحداث تهدد أمن المشاركين.