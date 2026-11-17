سجل منتخب هولندا رقماً سلبياً تاريخياً، عقب خسارته الثقيلة أمام ألمانيا بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس (الإثنين) على الملعب الأولمبي في برلين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

أول هزيمة في عهد تشافي

وتُعد هذه الخسارة الأولى لمنتخب هولندا منذ تولي الإسباني تشافي هيرنانديز تدريب «الطواحين» في أغسطس الماضي، وجاءت بعد ثلاثة أيام فقط من فوز المنتخب الهولندي على اليونان بنتيجة 7-0.

أسوأ نتيجة منذ 67 عاماً

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، خسر منتخب هولندا بفارق خمسة أهداف في مباراة دولية للمرة الأولى منذ عام 1959، عندما سقط أمام ألمانيا بنتيجة 7-0.

التأهل رغم الخسارة

ورغم الهزيمة الثقيلة، حجز منتخب هولندا مقعده في الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية، بعدما حلّ ثانياً في المجموعة الثانية بالمستوى الأول، برصيد 11 نقطة، متأخراً بفارق الأهداف عن منتخب ألمانيا، الذي أنهى دور المجموعات في الصدارة.