أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مشاركتها في عزاء والدة المايسترو أمير عبد المجيد، إذ لفت ظهورها الأنظار وأعاد اسمها إلى دائرة الاهتمام، وسط تساؤلات المتابعين بشأن حالتها الصحية وآخر تطوراتها.

ظهور يثير تفاعل الجمهور

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لشيرين خلال حضور العزاء، وسط تعليقات متباينة بشأن إطلالتها، بعدما بدت بملامح متغيرة وزيادة ملحوظة في الوزن، كما ظهرت متكئة على صديقاتها أثناء سيرها، ما أثار تساؤلات المتابعين حول حالتها.

وحرصت شيرين على مساندة المايسترو أمير عبد المجيد ومواساته في وفاة والدته، التي رحلت الجمعة الماضية.

ورافقت هنا، ابنة شيرين، والدتها خلال حضور العزاء، في مشهد حظي باهتمام المتابعين، الذين تداولوا صور ظهورهما على نطاق واسع، وأثار ظهور الفنانة تساؤلات بشأن حالتها النفسية والصحية.

الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب

أغنيتان جديدتان

وعلى الصعيد الفني، كانت شيرين عبد الوهاب قد عادت إلى جمهورها في الأول من أكتوبر الماضي، بطرح أغنيتين جديدتين، هما «خاين» و«كان عندك كام سنة»، في تجربتين مختلفتين من حيث الأجواء الموسيقية.

وتعاونت في أغنية «خاين» مع الشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي توما، بينما جاءت أغنية «كان عندك كام سنة» من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع توما.

واتسمت الأغنية الأولى بالطابع الدرامي والعاطفي، فيما حملت الثانية إيقاعاً أكثر حيوية.

حفل جديد

وفي سياق آخر، تستعد شيرين عبد الوهاب للقاء جمهورها اللبناني، من خلال حفل غنائي تحييه في العاصمة بيروت يوم 26 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة.

مشروع غنائي

كما تستعد شيرين عبد الوهاب لخوض تجربة غنائية جديدة تجمعها بابنتها هنا، التي كشفت عبر حسابها على «إنستغرام» عن تحضيرهما لطرح ديو غنائي خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يحظى العمل بتفاعل واسع.