حذّر محافظ تعز نبيل شمسان من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في المدينة إلى مستويات خطيرة، في ظل استمرار حصار مليشيا الحوثي وتعطيل طرق الإمداد، كاشفاً أن المخزون الغذائي المتاح لا يغطي سوى 10% من احتياجات السكان، فيما تراجعت إمدادات الغذاء والدواء والمياه بنسبة 90%.



وقال شمسان، خلال مؤتمر صحفي في تعز اليوم (الثلاثاء)، إن الأزمة امتدت إلى قطاع الوقود، مع انخفاض إمدادات الغاز بنسبة 97.3% والبترول 96.3% والديزل 97.2%، وارتفاع أسعار المواد الغذائية 60% والمشتقات النفطية 300%، فيما تضاعفت تكاليف النقل أربع مرات.



وكشف عن نفاد أدوية الأمراض المزمنة، خصوصاً الأنسولين والألبومين، ما يهدد حياة نحو 8 آلاف مريض بالسكري و14 ألفاً من المصابين بأمراض مزمنة، فضلاً عن تهديد 79 ألفاً و268 طفلاً دون العام بالحرمان من اللقاحات بسبب نفاد مخزونها.



وأشار إلى أن تداعيات الأزمة تشمل 462 ألفاً و899 طفلاً دون الخامسة، و491 ألفاً و583 امرأة في سن الإنجاب تأثر وصولهن إلى خدمات الصحة الإنجابية، فيما تواجه أكثر من 40 ألف امرأة حامل صعوبات في الحصول على الولادة الآمنة. كما بلغت معدلات التقزم المتوسط والشديد بين الأطفال 43%، وسُجلت أكثر من 70 ألف إصابة بالإسهالات الحادة.



ودعا المحافظ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمانحين إلى تدخل عاجل لتأمين الطرق الرابطة بين تعز ولحج وعدن، ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات، وضمان وصول الغذاء والدواء والوقود والمياه، ودعم استمرار الخدمات الصحية والإغاثية.



وفي الشأن العسكري، أكد شمسان دعمه قرارات القيادة السياسية بشأن إعادة التموضع وهيكلة مسرح العمليات، معتبراً أنها تعزز تماسك الجبهات وتهيئ الظروف لرفع الحصار عن تعز وحماية عدن والمحافظات المجاورة.