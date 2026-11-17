أطلقت دهانات الجزيرة، الشركة الرائدة في صناعة الدهانات وحلول البناء المتكاملة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حملتها المؤسسية «نبتكر بفن» تحت شعار «كنا ولا زلنا معك»، في خطوة تعكس رؤيتها المتجددة وتعزز مكانتها مزوداً متكاملاً لحلول البناء.

وتهدف الحملة، التي انطلقت مطلع نوفمبر، إلى الاحتفاء بالعلاقة الممتدة التي جمعت دهانات الجزيرة بعملائها ومجتمعاتها على مدى ما يقارب خمسة عقود، وتسليط الضوء على دور الابتكار والإبداع في تحويل المساحات إلى بيئات أكثر جمالاً وإلهاماً. كما تسعى إلى تعزيز حضور العلامة المؤسسية للشركة وترسيخ ارتباطها بالقيم التي تجسد الطموح والتجدد وصناعة المستقبل.

وتعتمد الحملة على مجموعة من المواد الإبداعية التي تبرز كيف يمكن للابتكار أن يكون جزءاً من الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات. وتخاطب مختلف شرائح المجتمع، بدءاً من الأفراد والعائلات وملاك المنازل، مروراً بالمهتمين بالتصميم الداخلي، وصولاً إلى المعماريين والمقاولين والمطورين العقاريين وشركاء الأعمال، بما يعكس حضور دهانات الجزيرة في مختلف مراحل البناء والتطوير، من المشاريع السكنية إلى المشاريع الكبرى.

وفي تعليقه على إطلاق الحملة، قال الأستاذ عبدالله بن سعود الرميح، الرئيس التنفيذي لدهانات الجزيرة: «منذ تأسيسها، كانت دهانات الجزيرة شريكاً في بناء المساحات التي يعيش فيها الناس ويعملون ويحققون من خلالها طموحاتهم. وتجسد حملة (نبتكر بفن) التزامنا المستمر بالابتكار وتقديم حلول متكاملة ترتقي بجودة الحياة وتلبي تطلعات عملائنا. ومن خلال هذه الحملة، نؤكد أن دورنا يتجاوز تقديم المنتجات ليشمل الإسهام في صناعة بيئات أكثر إلهاماً وجمالاً واستدامة».

وتأتي هذه الحملة امتداداً لمسيرة الشركة منذ تأسيسها عام 1979، حيث نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات في قطاع الدهانات وحلول البناء على مستوى المنطقة. واليوم، تمتلك دهانات الجزيرة منظومة صناعية متكاملة، وتتوفر منتجاتها عبر أكثر من 1000 صالة عرض، أكثر من نصفها في المملكة، فيما تُصدَّر إلى نحو 20 دولة حول العالم.

ومن خلال حملة «نبتكر بفن»، تؤكد دهانات الجزيرة التزامها بمواصلة الابتكار وتطوير حلول متكاملة تلبي احتياجات قطاع البناء المتنامية، وتعزز دورها كشريك موثوق في بناء مساحات تنبض بالحياة والإبداع.

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