دشّن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، المهندس حسين بن علي البحيري، اليوم (الإثنين)، برنامج «كفاءات تقنية نحو التوظيف»، الذي تنظمه الكلية التقنية للبنات بجدة، بهدف إبراز الكفاءات الوطنية ومخرجات التدريب التقني والمهني، وتعزيز جاهزية الخريجات للانخراط في سوق العمل، وفتح آفاق مهنية واعدة أمامهن.

ويأتي البرنامج تحت شعار «رحلتك من المهارة إلى الفرصة»، متضمناً مجموعة من الفعاليات المهنية والتأهيلية النوعية، تشمل معرض «صنّاع الريادة الأول» لاستعراض إبداعات ومشاريع الخريجات، ولقاءات مباشرة مع جهات التوظيف، إلى جانب محطات استشارية مهنية تسهم في تطوير المهارات، والتعريف بالتخصصات والفرص الوظيفية المتاحة.

وأكدت عميدة الكلية التقنية للبنات بجدة، الدكتورة عفراء اللياتي، أن البرنامج يجسّد حرص الكلية على تمكين الخريجات وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، من خلال توفير بيئة تفاعلية تجمع بين المهارة التقنية والفرص المهنية، وتعزز التواصل مع قطاع الأعمال.

ويعكس البرنامج جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشراكات مع قطاعات التوظيف، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.