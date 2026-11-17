فجعت الفنانة المصرية نجلاء فتحي بوفاة شقيقتها منيرة فتحي، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، استدعت نقلها إلى المستشفى، قبل أن يُعلن عن وفاتها، بعد 3 أشهر من رحيل ابنتها الوحيدة ياسمين أبو النجا.

موعد الجنازة والعزاء

ولم تكشف أسرة الراحلة حتى الآن عن موعد تشييع جثمانها أو تفاصيل مراسم الجنازة، كما لم تعلن عن موعد ومكان تلقي العزاء، في انتظار الكشف عن تفاصيل مراسم الوداع.

ومن جانبها، أعلنت لارا السكري، ابنة أسما شريف منير، خبر وفاة شقيقة نجلاء فتحي، بعدما كانت والدتها قد كشفت في وقت سابق عن تدهور حالتها الصحية، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء.

تفاصيل الأزمة الصحية

وكانت أسما شريف منير قد كشفت سابقاً، عبر حسابها على «إنستغرام»، عن تعرض منيرة فتحي لوعكة صحية حرجة استدعت نقلها إلى المستشفى، موضحة أنها جدة ابنتها لينا من ناحية والدها.

أحزان متتالية في حياة نجلاء فتحي

وتأتي وفاة شقيقة نجلاء فتحي بعد أقل من ثلاثة أشهر على رحيل ابنتها الوحيدة ياسمين أبو النجا، التي توفيت في أغسطس الماضي إثر تعرضها لأزمة قلبية، لتواجه الفنانة تجربة فقد جديدة خلال فترة قصيرة.

وتفاعل عدد من محبي نجلاء فتحي مع خبر الوفاة، مقدمين التعازي والمواساة لها ولأسرتها، وداعين الله أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

آخر أعمالها

وابتعدت نجلاء عن المجال الفني والتفرغ لحياتها الخاصة خلال السنوات الماضية، حيث يعد فيلم «بطل من الجنوب» للمخرج محمد أبو سيف آخر أعمالها لتغيب بعدها عن الأعمال الفنية والأضواء.