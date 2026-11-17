قدم الإعلامي المصري عمرو أديب اعتذاراً للمشاهدين، بعد صدور لفظ خارج عن الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل خلال ظهوره ضيفاً في برنامج «الحكاية»، مؤكداً أن الواقعة حدثت على الهواء مباشرة، وأن فريق البرنامج حذف المقطع من منصات التواصل الاجتماعي ومن نسخة إعادة الحلقة.

وكتب أديب، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أنه يتقدم «بالاعتذار الشديد عن اللفظ الخارج تماماً عن أخلاقيات العمل الإعلامي»، الذي صدر عن قنديل خلال حلقة البرنامج مساء الاثنين.

وأوضح مقدم «الحكاية» أن فريق العمل تعامل مع الواقعة عقب البث المباشر، قائلاً إن اللفظ حُذف من المواد المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك من نسخة إعادة البرنامج.

وأعرب أديب عن أسفه لوصول هذا اللفظ إلى المشاهدين داخل منازلهم، مؤكداً حرص البرنامج على الالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي، واختتم رسالته بتقديم اعتذار شخصي للجمهور، مطالباً إياه بتقبله.

وكان الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل قد حل ضيفاً على برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه عمرو أديب عبر قناة «إم بي سي مصر»، وتناول الحوار قضايا تتعلق بحرية الإعلام وتقييم المشهد الإعلامي في مصر.

وخلال النقاش، تحدث قنديل عن وجود مساحة أكبر لحرية الإعلام خلال الأشهر الستة الماضية، معتبراً أن هذا التطور مرشح للاستمرار. كما تطرق إلى حالة عدم الرضا في الشارع المصري وتحديات التعامل معها، قبل أن يتفوه بلفظ خارج خلال حديثه عن دور الأحزاب السياسية في مصر ومسمياتها.

وشدد أديب في اعتذاره على أن ما حدث لا يتفق مع المعايير الأخلاقية التي يحرص البرنامج على الالتزام بها، مؤكداً تحمله مسؤولية الاعتذار للمشاهدين عما وصل إليهم خلال البث.