أدانالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، تكرار واستمرار الهجمات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين، مؤكدًا أن هذا الإصرار على العدوان يجسد رغبة إيران المستمر في تقويض أمن المنطقة واستقرارها.

وطالب الأمين العام المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة، واتخاذ إجراءات حازمة وفاعلة تضع حدًا لهذه الاعتداءات وتمنع تكرارها.

وجدد الأمين العام التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفًا واحدًا مع مملكة البحرين، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والدفاع عن سيادتها، مشددًا على أن الاعتداء على البحرين يمس أمن دول المجلس كافة.​