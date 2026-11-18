رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) في الرياض.

وفي بداية الجلسة؛ تناول مجلس الوزراء مضامين المحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة؛ لتعزيز آفاق التعاون الثنائي والمتعدد في شتى المجالات، ودعم كل ما من شأنه الإسهام بترسيخ ركائز الأمن والسلم في المنطقة، واستقرار أسواق الطاقة، وضمان سلامة الممرات البحرية وحرية الملاحة؛ بما يحافظ على انسيابية حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطّلع إثر ذلك على مجمل أعمال الدولة وما تحقق لها من تقدم ونجاحات على مختلف الأصعدة رغم الظروف والتحولات المتوالية التي يشهدها العالم لا سيما في المحيط الإقليمي؛ ماضية -بعون الله وتوفيقه- نحو مواصلة تعزيز القدرات والإمكانات والتعامل مع المستجدات والتحديات للمحافظة على المكتسبات التنموية والمنجزات الوطنية، وعلى مكانة المملكة بين الأمم ودورها الفاعل إقليمياً ودولياً.

واستعرض مجلس الوزراء مستجدات الاقتصاد الوطني وما أظهره من مرونة في التكيف مع مختلف الظروف؛ مستنداً إلى ما تحقق من تقدم في تنويع مصادر النمو ضمن إطار (رؤية السعودية 2030) والإصلاحات التي أسهمت في مواصلة ازدهار الأنشطة غير النفطية، والاستمرار في احتواء معدل التضخم عند مستويات منخفضة، إضافة إلى دعم أوجه الاستثمار وتوسيع فرص القطاع الخاص، وقدرة المالية العامة على الاستجابة للمتغيرات، واستدامة الإنفاق على الخدمات الأساسية والمشاريع التنموية.

ونوّه المجلس بالإنجازات المتواصلة التي تسجلها المملكة في مختلف المؤشرات الدولية، وبما حققته من مراتب عالمية متقدمة في عدد من المحاور والمعايير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وفق تصنيف التنافسية الرقمية والذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية؛ لتعكس تلك النتائج جهود المنظومة الوطنية للبيانات في تنمية القدرات وتحفيز الاستثمارات وتطوير الأطر التنظيمية.

وعدّ المجلس انتخاب المملكة عضواً في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات؛ امتداداً لدورها في تطوير قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية، والإسهام في قيادة التحولات الرقمية على المستوى العالمي؛ لبناء آفاق واسعة في خدمة الإنسان وروافد التنمية ومجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية والوكالة للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه.

ثانياً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية في كندا للتعاون في مجال الطاقة.

ثالثاً:

تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العلمي بين الدارة ومعهد المخطوطات التابع لأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية، والتوقيع عليه.

رابعاً:

تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكونغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتوقيع عليه.

خامساً:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة ووكالة المياه الوطنية السنغافورية في مجال إدارة الموارد المائية المتكاملة، والتوقيع عليه.

سادساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة الجرائم المالية في جمهورية موريشيوس في مجال منع ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة.

سابعاً:

الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية، والهيئة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزيوني في جمهورية قيرغيزستان.

ثامناً:

تعديل نظام المحاماة؛ بالسماح لمكتب المحاماة الأجنبي تأسيس شركة مهنية في المملكة وفقاً لعدد من الضوابط.

تاسعاً:

تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والأربعين) التي عُقدت في محافظة العلا المتضمنين الموافقة على الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، وعلى دليل نظام الإنذار الصحي المبكر.

عاشراً:

اعتماد الحسابات الختامية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، وجامعتي: (الملك فيصل، والملك خالد)، لعامين ماليين سابقين.

حادي عشر:

التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الخارجية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة التأمين، ومؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، ومجلس المخاطر الوطنية.

ثاني عشر:

الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية عبدالله بن عبدالعزيز آل خثلان إلى وظيفة (مستشار أول إستراتيجيات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) في وزارة الداخلية.

ـ تعيين الدكتور/ صالح بن حميد الجهني على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) في إمارة منطقة المدينة المنورة.

ـ ترقية سعود بن مشبب آل مساعد إلى وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية.

ـ ترقية خالد بن حماد الشمري إلى وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية.

ـ ترقية خالد بن محمد الغفيلي إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) في وزارة المالية.

ـ ترقية رياض بن فهد بن نصار إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في وزارة الحرس الوطني.

ـ ترقية سعد بن محمد المحسن إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في وزارة الحرس الوطني.

ـ ترقية الدكتور/ سليمان بن سليمان الغربي إلى وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.

ـ ترقية عبدالعزيز بن عيضة الجعيد إلى وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.

ـ ترقية عبدالرحمن بن فهد المحبوب إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في وزارة المالية.

ـ ترقية أحمد بن محمد آل مبشر إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في وزارة المالية.

ـ ترقية عابد بن باني الحربي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في أمانة العاصمة المقدسة.