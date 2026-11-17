أعلنت أمانة منطقة الرياض تعويض ملاك أكثر من 7 آلاف قطعة أرض يصعب البناء عليها بحسب الدراسات الهيدرولوجية الشاملة لمدينة الرياض، بأراضٍ بديلة في مخططات على مساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع.

وأوضحت الأمانة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها الاستباقية لحماية السكان والمقدرات، والحفاظ على المسارات الطبيعية لمجاري السيول ضمن المخططات المعتمدة، وضمان ارتباط النظام البيئي الطبيعي بين مكوناته، بما يتيح انسياب مياه الأمطار من الأحياء والمخططات إلى الأودية الرئيسية بصورة طبيعية.

وبينت الأمانة أن التعويض يشمل الأراضي الواقعة داخل الأودية ومجاري السيول ونطاقاتها المتأثرة، وأراضي أخرى تتأثر بعوامل بيئية لا تتناسب معها بعض الاستخدامات العمرانية، ضمن معالجة شاملة للأراضي المتأثرة بالاعتبارات البيئية والعمرانية، للحد من الآثار المستقبلية للنمو العمراني.

وتؤكد هذه الإجراءات حرص أمانة منطقة الرياض على التعامل الاستباقي مع آثار النمو الحضري، ومعالجة التداخل بين الملكيات القائمة والمتطلبات البيئية والتطويرية، انسجاماً مع رؤيتها في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.