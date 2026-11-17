تفقد أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، بلديات القطاع الشمالي في المنطقة ضمن جولة ميدانية، اطّلع خلالها على عدد من المشاريع البلدية والأعمال التطويرية، والتقى رؤساء البلديات، لمتابعة سير العمل، والوقوف على مستوى الخدمات والجهود البلدية.

محافظة تنومة

اطّلع أمين عسير في محافظة تنومة على مشروع أنسنة طريق الملك فيصل، الذي يتضمن ممشى بطول 2400 متر، و400 موقف للمركبات، إلى جانب مبادرة البلدية وجهودها الذاتية في صناعة المكان على امتداد الطريق.

محافظة النماص

شملت الجولة محافظة النماص، حيث تفقد عدداً من المشاريع البلدية، ووقف على مراحل الإنجاز وسير العمل، واطّلع على الأعمال والخطط التطويرية، فيما التقى خلال الجولة رؤساء بلديات القطاع الشمالي، وناقش معهم سير العمل والبرامج والمشاريع البلدية، والجهود المبذولة في تطوير الخدمات، مؤكداً أهمية المتابعة الميدانية، وتعزيز كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز المشاريع وفق مستهدفاتها.