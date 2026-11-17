نقل محافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز، تعازي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، إلى أسرة الشهيد المقدم منصور بن محمد المحقني، أحد منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه في محافظة الخرمة، وذلك خلال زيارة المحافظ لمنزل أسرة الشهيد.



وأعرب محافظ الطائف عن صادق تعازي ومواساة أمير المنطقة ونائبه لأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



من جانبها، عبّرت أسرة الشهيد عن شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام ورعاية لأسر الشهداء، مؤكدة اعتزازها بتضحية ابنها في سبيل دينه ووطنه.