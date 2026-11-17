أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر نوفمبر 2026م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.257 مليار ريال سعودي (ملياران ومائتان وسبعة وخمسون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 382 مليون ريال سعودي (ثلاثمائة واثنان وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 652 مليون ريال سعودي (ستمائة واثنان وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 573 مليون ريال سعودي (خمسمائة وثلاثة وسبعون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 250 مليون ريال سعودي (مائتان وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039، وبلغت الشريحة الخامسة 400 مليون ريال سعودي (أربعمائة مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2041.