تراجعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات (الثلاثاء)، مع تجدد موجة العزوف عن المخاطرة المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، في ظل مخاوف من القيود الأمريكية الجديدة على شحن الرقائق المتقدمة إلى مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا. وسجل مؤشر «ستوكس يوروب 600» خسارة للجلسة الثانية على التوالي بعدما أنهى الأسبوع الماضي قرب أعلى مستوى له على الإطلاق، متأثراً بهبوط المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا 3.90% إلى 958 نقطة.



حالة ترقب ومعنويات تحت الضغط



ورغم الوزن النسبي المحدود لأسهم التكنولوجيا في مؤشر «ستوكس 600»، إلا أن حالة الترقب التي تسبق نتائج أعمال «إنفيديا» المقرر صدورها بعد إغلاق وول ستريت اليوم أبقت معنويات المستثمرين تحت ضغط. وعلى صعيد آخر، هبط سهم «دويتشه بنك» على خلفية تقارير عن تسريبه وثائق تخص معاملات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتراجع سهم «نوكيا» بعد تقليص «إنفيديا» حصتها في الشركة الفنلندية.